1 रन से दूसरा टी-20 मैच जीतकर आयरलैंड ने हराई भारत को 2-0 से सीरीज

HISTORIC: IRELAND WHITEWASH INDIA IN T20 BY 2-0



WINNING MOMENT pic.twitter.com/S9LqynONM6 — Republican Party (@PartyOfRepublic) June 28, 2026

INDvsIRE आयरलैंड ने बता दिया कि पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय उनकी भारत पर जीत एक तुक्का नहीं थी। आयरलैंड ने एक बेहद करीबी मुकाबले में भारत को एक रन से हरा दिया। मैच लगभग पिछले मैच की तरह ही चला जिसमें भारत ने टॉस जीता पर मैच नहीं। आयलैंड ने शुरुआत में विकेट गंवाए फिर भी 150 पार चली गई लेकिन लचर भारतीय बल्लेबाजी ने टीम को सीरीज हरवा दी।आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए लेकिन भारत अपने 20 ओवर में 153 रन बना पाया। यह भारत की तीन साल में पहली सीरीज हार है। भारत ने कितनी बुजदिली से बल्लेबाजी की इसका अंदाजा इस ही बात से लगाया जा सकता है कि पूरी टीम 3 छक्के और 9 चौके मार पाई।किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारत इस सीरीज़ को 2-0 से हार जाएगा लेकिन वास्तविकता यही है कि टी 20 में भारत की लगातार 16 सीरीज़ जीत का सिलसिला टूट गया है। और इस सिलसिला को तोड़ा है आयरलैंड ने जिन्होंने दोनों ही मुक़ाबलों में कमाल का प्रदर्शन किया। खेल के मैदान में ऐसे दृश्य काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। फ़िलहाल यह पल और यह सीरीज़ आयरलैंड के नाम है और वह इसके हक़दार हैं।क्या शानदार जीत है! आयरलैंड के खिलाड़ी दर्शकों के पास जाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर सपोर्ट स्टाफ़ उन्हें बधाई देता है। 28 जून, 2026 का दिन उनके क्रिकेट सफ़र के सबसे यादगार दिनों में से एक रहेगा। उन्होंने न सिर्फ़ टी20 वर्ल्ड चैंपियन को हराया, बल्कि उनकी लगातार 16 सीरीज़ जीतने का सिलसिला भी तोड़ दिया। दोनों मैचों में वे बेहतर टीम साबित हुए। उन्हें हालात की बेहतर समझ थी और उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। बल्लेबाज़ों ने अच्छे रन बनाए और गेंदबाज़ों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। फ़ील्डिंग भी ज़बरदस्त रही और उन्होंने तीनों विभागों में भारत को पीछे छोड़ दिया। ध्यान रहे कि उनकी टीम में मार्क अडायर, कर्टिस कैम्फर, पॉल स्टर्लिंग और जोशुआ लिटिल जैसे कुछ नियमित खिलाड़ी भी नहीं थे, और फिर भी ऐसी जीत हासिल करना वाकई अविश्वसनीय है।भारत की बल्लेबाजी ने एक बार फिर निराश किया। दोनों ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा खाता खोले बिना आउट हुए।ईशान किशन 12 और कप्तान श्रेयस अय्यर 10 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा ने एकतरफा संघर्ष करते हुए 56 रन बनाये लेकिन उनके आउट होने के बाद भारत की सारी उम्मीदें टूट गयीं। शिवम दुबे ने 20 और हर्षित राणा ने 21 रन का योगदान दिया लेकिन यह काफी नहीं था। प्रिंस यादव ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा मगर भारत एक रन से हार गया। आयरलैंड की तरफ से जय मुंद्रा और मैथ्यू होलार्ड ने तीन-तीन विकेट लिए।इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले मैच के मुकाबले इस मैच में बेहतर गेंदबाजी प्रदर्शन किया। पदार्पण मैच खेल रहे प्रिंस यादव ने 22 रन देकर तीन विकेट झटके जबकि अर्शदीप सिंह और शिवम् दुबे को दो-दो विकेट मिले।अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने एक बार फिर भारत को शुरुआती सफलता दिलाईं। लेकिन इस बार हैरी टेक्टर और बेन कलिट्ज़ ने पारी को संभाला और टेक्टर ने अर्धशतक भी लगाया। डेब्यू कर रहे प्रिंस यादव ने कप्तान लॉर्कन टकर को अपना पहला टी20 शिकार बनाया और अंतिम ओवर में दो विकेट भी हासिल किए।आयरलैंड ने खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी की है। आधे ओवरों के बाद उनका स्कोर 58/3 था, क्योंकि पावरप्ले में ही उन्होंने कुछ विकेट गंवा दिए थे। हैरी टेक्टर ने पारी को संभाले रखा, जबकि बेंजामिन कैलिट्ज़ ने 23 गेंदों में 37 रन बनाकर तेज़ी लाई। दोनों ने 50 से ज़्यादा रनों की साझेदारी की और आयरलैंड को 170 के पार ले जाते हुए दिख रहे थे, तभी शिवम दुबे ने लगातार दो गेंदों पर दो विकेट लेकर उनकी रफ़्तार रोक दी। टेक्टर ने शानदार अर्धशतक लगाया और आयरलैंड को 154/8 के स्कोर तक पहुँचाया। डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव ने अपने चार ओवरों में 3/22 के आंकड़े के साथ प्रभावित किया, जबकि दुबे और अर्शदीप सिंह ने दो-दो विकेट लिए।