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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शुक्रवार, 26 जून 2026 (21:51 IST)

आयरलैंड ने विश्वकप विजेता भारत को 34 रनों से हराकर किया बड़ा उलटफेर

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INDvsIRE श्रेयस अय्यर का कप्तानी टी-20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू भुलाने लायक रहा और आयरलैंड जैसी छोटी टीम ने इस प्रारुप में विश्वकप जीतकर आ रही भारतीय टीम को 34 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने खराब फील्डिंग की जिसका खामियाजा टीम को मेजबान टीम क 182 रन देकर उठाना पड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने 9 विकेट लिए। पहला मैच जीतकर आयरलैंड 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। यह किसी भी प्रारुप में आयरलैंड की भारत पर पहली जीत है।
इस मैदान पर 183 रनों के रिकॉर्ड रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तेजी से शुरुआत की और अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदो में अर्धशतक जड़ा। लेकिन इसके बाद सभी बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया। ऐसे में यह विश्वक्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर कहा जाएगा। आयरलैंड के हमफ्रीस ने 3 विकेट चटकाए।हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड 3 विकेट लेने वाले मैथ्य हॉवर्ड को मिला।

इससे पहले लोर्कान टकर (50) और गैरेथ डेलानी (49) की शानदार पारियों से आयरलैंड ने भारत के खिलाफ पहले टी 20 मुकाबले में शुक्रवार को नौ विकेट पर 182 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बना लिया।

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआती झटकों से दबाव में आ गई थी मेज़बान टीम। एक समय 51 के स्कोर पर आयरलैंड ने चार विकेट गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद कप्तान लोर्कान टकर ने कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया और डेलानी ने भी 49 रनों की पारी खेली और आयरलैंड ने 20 ओवर में 182 रन बना डाले। टकर ने 36 गेंदों की पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाए जबकि डेलानी ने 32 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के मारे।

आयरलैंड ने बीच के ओवरों में शानदार वापसी की। 7.1 ओवर के बाद उनका स्कोर 51/4 था और वे मुश्किल में थे, लेकिन नए कप्तान लोर्कान टकर ने अर्धशतक लगाकर टीम को संभाला। उनके आउट होने के बाद डेलानी ने मोर्चा संभाला और डेथ ओवरों में प्रसिद्ध की गेंदों पर लगातार तीन छक्के जड़े। प्रसिद्ध के लिए यह दिन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने अपने चार ओवरों में 57 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।

हालांकि, भारत के बाकी दो तेज़ गेंदबाज़ों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर पावरप्ले में। अर्शदीप सिंह और टीम में वापसी कर रहे हर्षित राणा, दोनों को शुरुआत में तीन-तीन ओवर दिए गए और उन्होंने पिच के सपाट होने से पहले शुरुआती मदद का पूरा फ़ायदा उठाया। हर्षित ने तीन तथा अर्शदीप और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए।
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