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Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 25 मार्च 2026 (14:29 IST)

IPL 2026 का नया नियम 10 ओवर बाद सेकंड इनिंग में बदल सकते हैं बॉल

New ball rule
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में गेंदबाजों को राहत देने वाला एक बड़ा नियम लागू होगा। मैदानी कप्तान अपने गेंदबाज को 10 ओवर बाद नई गेंद दिलवा सकता है। हालांकि यह मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। वह भी सिर्फ शाम के मैचों में। दिन के मैचों में यह नियम मान्य नहीं रहेगा।

इसका सबसे बड़ी राहत उस गेंदबाज को होगी जिस मैदान पर होगा जिसमें ओस के कारण बल्लेबाज को फायदा होता है। वहीं बड़े स्कोर वाले मैच में अगर गेंद स्टेडियम से बाहर चली जाए या गेंद खो जाए तब भी बदली जाएगी। नई गेंद उस गेंद से मेल खानी चाहिए जिस स्थिति में वह थी वहीं गेंद बदलने के बाद अंपायर को इसकी जानकारी बल्लेबाजों और टीमों को देनी होगी।

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सितंबर 2022 से गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लागू है, जिसे आईपीएल ने 2025 सत्र से पहले हटा दिया था।

वहीं, 2025 की कप्तानों की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिनमें 10 कप्तानों की सहमति के बाद लार के उपयोग की अनुमति प्रमुख थी। इसके अलावा, दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम को 10वें ओवर के बाद एक बार गेंद बदलने का अनुरोध करने का अधिकार दिया गया था, ताकि शाम के मैचों में ओस से उत्पन्न चुनौतियों को कम किया जा सके। इस नियम के तहत गेंदबाजी कप्तान गेंद बदलने का अनुरोध कर सकता है, हालांकि नई गेंद का चयन मैदान पर मौजूद अंपायरों द्वारा किया जाएगा।

इसके साथ ही, डीआरएस के दायरे को बढ़ाते हुए हॉक-आई और बॉल-ट्रैकिंग तकनीक के माध्यम से ऊंचाई आधारित नो-बॉल और ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल की समीक्षा की भी अनुमति दी गई थी।ये सभी नियम और प्रावधान आईपीएल 2026 सत्र में भी प्रभावी रहेंगे।
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