1 हार से ही भारत का महिला T-20I विश्वकप का सेमीफाइनल पड़ा खतरे में, जाने कैसे?
भारत ने महिला टी-20 विश्वकप के पहले मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स पर बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट की हार से उनका सेमीफाइनल खतरे में पड़ गया है।
भारत भले ही अभी दूसरे स्थान पर है और उसका रनरेट दक्षिण अफ्रीका से कहीं ज्यादा है तब भी भारत के अगले दो मुकाबले बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के अगले दो मुकाबले पाकिस्तान और नीदरलैंड्स से हैं। ऐसे में यह संभावित है कि भारत बांग्लादेश पर तो बड़ी जीत दर्ज करेगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया से उसे कड़ी टक्कर मिलेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका अगले 2 मैच जीत के साथ रन रेट भी बढ़ाएगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का मैच करो या मरो वाला होगा।
दक्षिण अफ्रीका ने जीत के लिए 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.1 ओवर में चार विकेट पर 161 रन बनाकर दूसरी जीत दर्ज की जिससे टीम तालिका में चार अंक लेकर भारत (चार अंक) के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।
स्पिन आक्रमण की योजना हुई विफल
भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ स्पिन गेंदबाजों की रणनीति शुरुआत में ही सफल होती हुई दिखी जैसे जैसे मैच आगे बड़ा लेग स्पिनर्स पर 48 फीसदी डॉट गेंदें खेलने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बड़े शॉट्स खेलने आरंभ किए। ऐसे में अब टीम यह सोचेगी कि क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यह नीति ठीक रहेगी।
भारत के लिए एकमात्र स्पिनर श्री चरणी ही सफल रही।बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने चार ओवर में एक मेडन से 24 रन देकर तीन विकेट झटके। श्री चरणी ने छठे ओवर में 25 रन पर दक्षिण अफ्रीका को दोहरे झटके दिए। उन्होंने खतरनाक लौरा वोलवार्ट (20 रन) को आउट करने के दो गेंद बाद एनेरी डर्कसेन (शून्य) को आउट कर दिया। शेफाली वर्मा ने भी 1 विकेट लिया और 4 ओवर में 22 रन दिए।
मुख्य ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 44 रन और डेब्यू करने वाली प्रेमा रावत ने 2 ओवरों में 21 रन दिए। ऐसे में टीम के पास अनुभवी गेंदबाज की कमी लग रही है।मुख्य तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी ने भी 3 ओवर में 29 रन दिए।
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