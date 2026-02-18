ऑस्ट्रेलिया के हटने और जिम्बाब्वे के आने से आसान हुई भारत का ग्रुप
पल्लेकेले में बारिश की वजह से जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच टी20 विश्व कप मैच एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया और ज़िम्बाब्वे सुपर 8 का टिकट पाने वाली 7वीं टीम बन गई। इसका मतलब यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड दोनों के लिए यह सफर खत्म हो गया है।ज़िम्बाब्वे ग्रुप बी से आगे बढ़ने वाली दूसरी टीम बन गई, जिसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया अब अगले स्टेज की दौड़ से बाहर हो गया है।
मंगलवार को आयरलैंड के साथ पॉइंट्स बांटने के बाद, ज़िम्बाब्वे के तीन मैचों में पांच पॉइंट्स हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दो पॉइंट्स हैं और अगर वे शुक्रवार को ओमान के खिलाफ आखिरी ग्रुप गेम जीत भी जाते हैं, तो भी वे सिकंदर रजा की टीम की बराबरी नहीं कर पाएंगे। यह पहली बार है जब ज़िम्बाब्वे सुपर आठ या टी 20 वर्ल्ड कप के दूसरे स्टेज में पहुंचा है।
पहले ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भारत के ग्रुप में होगा अगर श्रीलंका से वह शिकस्त खा लेता है तब भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ना केवल श्रीलंका बल्कि जिम्बाब्वे ने भी पटखनी दी। इससे अब भारत के ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज होगी।
वहीं दूसरे ग्रुप की मुश्किलें अब बढ़ गई है। न्य़ूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड के होने से अब वह ग्रुप ऑफ डेथ बन गया है। हालांकि पाकिस्तान और इंग्लैंड का फॉर्म ठीक नहीं है तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका को सेमीफाइनल पहुंचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।