ऑस्ट्रेलिया के हटने और जिम्बाब्वे के आने से आसान हुई भारत का ग्रुप

Varun Chakraborty
पल्लेकेले में बारिश की वजह से जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच टी20 विश्व कप मैच एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया और ज़िम्बाब्वे सुपर 8 का टिकट पाने वाली 7वीं टीम बन गई। इसका मतलब यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड दोनों के लिए यह सफर खत्म हो गया है।ज़िम्बाब्वे ग्रुप बी से आगे बढ़ने वाली दूसरी टीम बन गई, जिसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया अब अगले स्टेज की दौड़ से बाहर हो गया है।

मंगलवार को आयरलैंड के साथ पॉइंट्स बांटने के बाद, ज़िम्बाब्वे के तीन मैचों में पांच पॉइंट्स हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दो पॉइंट्स हैं और अगर वे शुक्रवार को ओमान के खिलाफ आखिरी ग्रुप गेम जीत भी जाते हैं, तो भी वे सिकंदर रजा की टीम की बराबरी नहीं कर पाएंगे। यह पहली बार है जब ज़िम्बाब्वे सुपर आठ या टी 20 वर्ल्ड कप के दूसरे स्टेज में पहुंचा है।
पहले ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भारत के ग्रुप में होगा अगर श्रीलंका से वह शिकस्त खा लेता है तब भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ना केवल श्रीलंका बल्कि जिम्बाब्वे ने भी पटखनी दी। इससे अब भारत के ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज होगी।

वहीं दूसरे ग्रुप की मुश्किलें अब बढ़ गई है। न्य़ूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड के होने से अब वह ग्रुप ऑफ डेथ बन गया है। हालांकि पाकिस्तान और इंग्लैंड का फॉर्म ठीक नहीं है तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका को सेमीफाइनल पहुंचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।


Ranji Final में जगह बनाकर जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, बंगाल को सेमी में रौंदा

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

