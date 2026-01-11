भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के सामने चुनी गेंदबाजी (Video)

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर
Toss Update #TeamIndia elect to bowl in the 1st ODI in Vadodara— BCCI (@BCCI) January 11, 2026
Updates https://t.co/OcIPHEpvjr#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vR8u8TcbH5
Team sheets!
With RoKo & Shreyas returning in the Indian outfit, will Team India begin the series on a high? #INDvNZ, 1st ODI LIVE NOW https://t.co/WbMZTXL0By pic.twitter.com/m1J7Qqs5tr
— Star Sports (@StarSportsIndia) January 11, 2026न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, मिच हे (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमीसन, जैक फाउल्केस, क्रिस्टियन क्लार्क, आदित्य अशोक।