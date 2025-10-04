विवादों के बीच भारतीय महिला टीम की नजरें पाकिस्तान पर 12वीं जीत पर

INDvsPAK के बीच मुकाबला कभी भी सिर्फ़ एक मैच नहीं होता, और जब महिला विश्व कप कल यहां आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा, तो दांव रनों और विकेटों से कहीं आगे जाने का वादा करता है।रिकॉर्ड के लिए, भारतीय महिला टीम ने इस प्रतिद्वंद्विता पर एक सुगठित ऑर्केस्ट्रा की तरह कब्ज़ा जमाया है - ग्यारह मैच, ग्यारह जीत, और आखिरी मैच 2022 विश्व कप में 107 रनों से करारी हार। दीप्ति शर्मा की ऑलराउंड कला और अमनजोत कौर के साहसिक अर्धशतक की बदौलत, अपने पहले मैच में मेजबान श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 59 रनों से हराने के बाद, लय फिर से उनके साथ है।फिर भी, भारत-पाकिस्तान के मामले में हमेशा की तरह, इसका निहितार्थ क्रिकेट जितना ही दिलचस्प है। पुरुष टीम को परेशान करने वाला "हाथ मिलाने का विवाद" अब महिला टीम पर भी हावी हो गया है। इस बारे में पूछे जाने पर, दीप्ति शर्मा ने एक अनुभवी सलामी बल्लेबाज़ की तरह शांत भाव से इस सवाल का जवाब दिया: "जब मौका आएगा तब देखेंगे।" कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी सीधी बात जोड़ते हुए कहा कि ड्रेसिंग रूम सिर्फ़ प्रदर्शन की बात करता है, प्रोटोकॉल की नहीं। हालांकि, बीसीसीआई ने संकेत दिया है कि हाथ न मिलाने का यह रुख महिला खिलाड़ियों पर भी लागू हो सकता है। और इसलिए, गेंद फेंके जाने से पहले ही अटकलों का बाज़ार गर्म हो जाता है।मैदान पर, भारत एक पूरी टीम नजर आती है। इस साल 936 रन बनाकर अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ फ़ॉर्म में चल रही स्मृति मंधाना एक बार फिर आकर्षण का केंद्र होंगी। प्रवाह की तलाश में हरमनप्रीत कौर कोलंबो की रात को रोशन करने की क्षमता रखती हैं, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स और हरलीन देओल मध्य क्रम को मजबूती प्रदान करती हैं। दीप्ति और स्नेह राणा की अगुवाई में गेंदबाज़ी, जिसमें युवा क्रांति गौड़ अपना जाल बुनने के लिए तैयार हैं, कप्तान कौर को मजबूती और कुशलता प्रदान करती है।दूसरी ओर, पाकिस्तान बड़े मंच पर अप्रत्याशित मेहमान बना हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ 129 रनों पर सिमटने से उनकी पुरानी कमज़ोरियाँ उजागर हो गईं। सिदरा अमीन का शानदार प्रदर्शन (इस साल 518 रन) और मुनीबा अली की निरंतरता ही उम्मीद जगाती है। अगर पाकिस्तान को भारत के दबदबे को चुनौती देनी है, तो फातिमा सना, अपने आक्रामक ऑलराउंड खेल और बाएँ हाथ की स्पिनर नशरा संधू को अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा प्रदर्शन करना होगा।प्रेमदासा की पिच, जो आमतौर पर स्ट्रोक लगाने वालों के लिए अनुकूल होती है, लेकिन स्पिनरों को परेशान करने के लिए धीमी हो जाती है, एक बार फिर अनुकूलन की मांग कर सकती है। मौसम के देवता बादलों से खेल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट का ही बोलबाला होगा, ऐसा संदेह है।भारतीय महिलाओं के लिए, यह एक बार फिर अपना दबदबा बनाने का मौका है। पाकिस्तान के लिए, यह बसंत की अनंत आशा है। और हम बाकियों के लिए - यह ड्रामा, प्रतिद्वंद्विता, और हाँ, यहाँ तक कि हाथ मिलाना भी - यही कारण है कि भारत-पाकिस्तान मैच कभी सिर्फ़ मुक़ाबले नहीं, बल्कि एक ख़ास मौक़ा होते हैं।प्रतीक रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी।मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, डायना बेग, सादिया इकबाल।