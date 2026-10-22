पहले T-20I में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी
INDvsNZ क्राइस्टचर्च के बेसिन रिजर्व में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरे के पहले और टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के पहले मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद सबसे छोटे प्रारुप में वापसी हो रही है। आखिरी बार भी भुवनेश्वर कुमार ने साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही टी-20 मैच खेला था।
भारत की टी20 टीम:श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार
Toss #TeamIndia have won the toss and elected to bowl in the st T20I. Here's a look at the Playing XI Updates https://t.co/ADfFnxXGzz #NZvIND https://t.co/B70ADmwdHI— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
Our first XI of the home summer. Shreyas Iyer wins the toss and elects to bowl first at Hagley Oval Watch and follow LIVE in NZ with Sky Sport, Three and ThreeNow Sport Nation and The ACC #NZvIND https://t.co/vdSZOWkgGN
— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 22, 2026न्यूजीलैंड की टी20 टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, एडम मिल्ने, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ