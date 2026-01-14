बुधवार, 14 जनवरी 2026
  India u19 team to face United states team studded with Indian names
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 14 जनवरी 2026 (19:40 IST)

U19 विश्वकप के पहले मैच में भारत को अमेरिकी टीम में भिड़ना होगा सिर्फ भारतीय नामें से

Under 19 World Cup
INDvsUSA कई युवा सितारों से सजी भारतीय टीम अंडर 19 विश्व कप में छठा खिताब जीतने के लिए अमेरिका की अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करके गुरुवार को यहां अपने अभियान की शानदार शुरुआत करना चाहेगी।अब तक खेले गए 16 अंडर-19 विश्व कप में भारत पांच बार का विजेता रहा है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1988 में की गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने पहला चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। 

उत्कर्ष श्रीवास्तव की अगुवाई वाली अमेरिका की टीम मजबूत भारतीय टीम के लिए किसी तरह का गंभीर खतरा पैदा करेगी इसकी संभावना बहुत कम लगती है।अमेरिका की पूरी टीम प्रवासी भारतीय नामों से पटी पड़ी है। कोई एक नाम भी ऐसा नहीं दिखता जो अमेरिकी मूल का हो।

भारतीय टीम कागजों पर संतुलित और मजबूत दिखती है। पिछले 16 मैचों में 13 में जीत हासिल करके टीम ने साबित कर दिया है कि वह जीतना जानती है। इस बीच उसने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में श्रृंखला जीती। इसका मतलब है की टीम विदेश की परिस्थितियों में भी जीत हासिल करना जानती है।
भारतीय चुनौती का नेतृत्व प्रतिभाशाली वैभव सूर्यवंशी, कप्तान आयुष म्हात्रे, उप कप्तान विहान मल्होत्रा ​​और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज आरोन जॉर्ज करेंगे। जॉर्ज अंडर-19 एशिया कप में 228 रन बनाकर भारत के शीर्ष स्कोरर रहे थे, जहां उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ने फाइनल मुकाबले में उन्हें चौंका दिया था।

हालांकि हाल के दिनों में म्हात्रे की फॉर्म थोड़ी चिंता का विषय रही है, लेकिन टीम में अभिज्ञान कुंडू भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है।महज 14 साल की उम्र में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सूर्यवंशी पहले से ही दुनिया के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं। उन्होंने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग के 2025 के सत्र में 35 गेंदों में शतक लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं।

प्रतिभाशाली सूर्यवंशी का स्टार बनना तय लग रहा है, लेकिन इस भारतीय टीम में अन्य खिलाड़ी भी हैं जिन्हें भविष्य के सितारों के रूप में देखा जाता है और जो कोहली, रोहित और गिल जैसे खिलाड़ियों की विरासत को आगे बढ़ाएंगे।टूर्नामेंट से पहले चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे श्रृंखला से बाहर रहने वाले म्हात्रे और मल्होत्रा ​​ने टीम में वापसी की है जिससे भारत की बल्लेबाजी को मजबूती मिली है।

जहां तक ​​तेज गेंदबाजी का सवाल है तो तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन टीम के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं। उनका अनोखा एक्शन उनकी सफलता में अहम भूमिका निभा सकता है।आरएस अंबरीश भी अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं और बल्ले से भी उपयोगी योगदान देने की क्षमता रखते हैं। किशन सिंह और हेनिल पटेल टीम के अन्य दो तेज गेंदबाज हैं।भारत को इस टूर्नामेंट से पहले अभ्यास मैच में इंग्लैंड से 20 रन से हार का सामना करना पड़ा था लेकिन वह इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहेगा।


भारत को न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। अमेरिका के खिलाफ मैच के बाद भारत 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगा।

जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से 16 टीमों के इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें तंजानिया और जापान जैसी टीमें भी शामिल हैं। तंजानिया पहली बार किसी वैश्विक टूर्नामेंट में खेलेगा जबकि जापान अपना दूसरा अंडर-19 विश्व कप खेलेगा।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी दीपेश, मोहम्मद एनान, आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलान ए पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी।

अमेरिका: उत्कर्ष श्रीवास्तव (कप्तान), अदनीत झांब, शिव शनि, नितीश सुदिनी, अद्वैत कृष्णा, साहिर भाटिया, अर्जुन महेश, अमरिंदर गिल, सबरीश प्रसाद, अदित कप्पा, साहिल गर्ग, अमोघ रेड्डी अरेपल्ली, ऋत्विक अप्पीदी, रेयान ताज, ऋषभ शिम्पी। 
