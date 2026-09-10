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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (12:00 IST)

INDvsNZ सीरीज के लिए दर्शकों में भारी उत्साह, 50 हजार टिकट बिके

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (12:07 IST)
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न्यूज़ीलैंड क्रिकेट ने बताया कि छह साल बाद भारत के न्यूज़ीलैंड दौरे को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी है और आने वाले अंतरराष्ट्रीय घरेलू ग्रीष्म सत्र के लिए 50,000 से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं। न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के सदस्यों और  ग्राहकों के लिए दो हफ़्ते की प्री-सेल के बाद, सोमवार को आम जनता के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हुई।

भारत के कई मैचों के टिकट लगभग बिक चुके हैं। क्राइस्टचर्च में होने वाले दूसरे टी20 मैच के 75 प्रतिशत से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं, जो इस सीरीज़ के लिए लोगों की ज़बरदस्त मांग को दिखाता है।भारत 2020 के बाद पहली बार न्यूज़ीलैंड का दौरा करेगा। दोनों टीमें 22 अक्टूबर से पांच टी 20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलेंगी।

टी 20 मैचों को लेकर खास दिलचस्पी

टी 20 मैचों को लेकर लोगों में खास दिलचस्पी देखी जा रही है। ईडन पार्क में, न्यूज़ीलैंड क्रिकेट ने 2019 में भारत के दौरे के बाद पहली बार स्टेडियम का छठा टियर (ऊपरी हिस्सा) दर्शकों के लिए खोला है। ये अतिरिक्त सीटें 30 अक्टूबर को होने वाले चौथे टी 20 मैच के लिए उपलब्ध होंगी। हाल के सालों में छठा टियर बहुत कम बार खोला गया है, जिसमें 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2018 में न्यूज़ीलैंड-ऑस्ट्रेलिया पुरुष टी 20 मैच शामिल हैं।

टिकटों की यह मांग इसलिए भी है क्योंकि इस साल की शुरुआत में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच 2026 टी 20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल खेला गया था, जिससे इस आने वाले दौरे को लेकर दिलचस्पी और बढ़ गई है।

न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के मार्केटिंग हेड टिम एलिस ने कहा कि टिकटों की बिक्री भारत के दौरे को लेकर लोगों के उत्साह को दिखाती है। एलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “सालों बाद ईडन पार्क का सबसे ऊपरी हिस्सा (शीर्ष स्तर) खोल पाना वाकई रोमांचक है और यह इस दौरे को लेकर बढ़ रहे उत्साह को दर्शाता है।”

उन्होंने क्राइस्टचर्च में मिल रहे ज़बरदस्त रुझान का भी ज़िक्र किया, जहाँ दूसरे टी 20 मैच के 75 प्रतिशत से ज़्यादा टिकट पहले ही बिक चुके हैं। उन्होंने कहा, “हैगले ओवल में होने वाले मैचों में हमेशा अच्छी-खासी भीड़ होती है, लेकिन उनमें से किसी एक मैच के तीन-चौथाई टिकट पहले ही बिक जाना वाकई काफ़ी उल्लेखनीय है।”
न्यूज़ीलैंड क्रिकेट समर्थकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए मैचों के दौरान कई तरह की गतिविधियां आयोजित करने की भी योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, “हम इस दौरे से जुड़े कई कार्यक्रमों की योजना बनाने में जुटे हैं और मैच के दौरान कुछ रोमांचक गतिविधियां भी तैयार कर रहे हैं। हमें यकीन है कि इनसे हर उम्र के प्रशंसकों को शानदार अनुभव मिलेगा।”भारत का यह दौरा न्यूज़ीलैंड के घरेलू अंतरराष्ट्रीय समर सीज़न की शुरुआत करेगा।
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