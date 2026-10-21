  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India to take on Newzealand with bowling freindly conditions
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (13:19 IST)

T20I सीरीज में गेंदबाज ले सकेंगे सांस, INDvsNZ दौरा कल से शुरु

India
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (13:25 IST)
google-news
INDvsNZ इंग्लैंड के बाद वेस्टइंडीज से लगातार पिटाई खा रहे भारतीय गेंदबाज कल जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर उतरेंगें तो उनकी सांस में सांस आएगी क्योंकि इस मैच में गेंद और बल्ले के बीच संतुलित मुकाबला होने की आशंका है।

इंडीज के खिलाफ पिछले 3 मैचों ने भारतीय गेंदबाजों ने कम से कम 20 ओवरों में 200 रन दिए हैं। इसमें से सबसे कम स्कोर 209 रनों का है। ऐसे में टीम तेज गेंदबाजी की मुफीद पिच पर खेलकर बेहतर महसूस करेगी। लेकिन बल्लेबाजों के लिए काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जो इंडीज सीरीज में बल्ला भांज कर रनों का अंबार लगा रहे थे।

इसका इशारा न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने अपनी प्रेस वार्ता में दे दिया। उन्होंने कहा कि 250 रन वाली पिचें टी-20 क्रिकेट नहीं है, 170-180 रन वाली पिचों में मैच का असली मजा है। टीम इंडिया की बात करें तो भारतीय कप्तान ने पहले ही साफ कर दिया है कि अंतिम ग्यारह में शायद ही कोई बदलाव हो इसका मतलब वैभव सूर्यवंशी को कल के मैच में फिस से डगआउट में बैठना पड़ सकता है।
सूर्यवंशी को इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए टीम में चुना गया था। भारत ने तब से जो 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं उनमें से सूर्यवंशी ने केवल आठ में हिस्सा लिया है, क्योंकि नियमित सलामी बल्लेबाज अभिषेक और सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।इन दोनों ने इस साल की शुरुआत में भारत को टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

वहीं भुवनेश्वर ने चार साल बाद भारतीय टी20 टीम में वापसी की है। इस 36 वर्षीय तेज गेंदबाज को न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में अर्शदीप को एक भरोसेमंद साथी मिलने की संभावना है। पिछले कुछ टी-20 मैचों में वह गेंदबाजी क्रम में अकेले किला लड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे।  

वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो कप्तान मिचेल सेंटनर इस साल टी-20 विश्वकप का फाइनल टीम को खिला चुके हैं और भारत के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि टीम अपने मैदान पर पसंदीदा टीम लग रही है क्योंकि तेज गेंदबाजी क्रम बड़े नाम की अनुपस्थिति में भी कमाल का लग रहा है।

टीम के मुख्य तेज गेंदबाज काइल जैमिसन, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन और जैकब डफी है। टीम की बल्लेबाजी बहुत खराब तो नहीं लेकिन इंडीज जैसी विस्फोटक नहीं लगती सिवाए फिन एलन, टिम साइफर्ट और ग्लेन फिलिप्स को छोड़कर।

भारत की टी20 टीम:श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड की टी20 टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर

मैच का समय - दोपहर 12.30 बजे

कहां देखें- सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क या सोनी लिव पर
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक चूकने के बाद रो पड़ी हरमनप्रीत कौर (Video)

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मा

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मारोहित शर्मा को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए एकदिवसीय टीम में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ उनका फैमिली गेम शो का प्रसारण होगा और दूसरी ओर वह क्रिकेट खेलेंगे। ऐसी सुविधा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसी भी क्रिकेटर को नहीं दी जो रोहित शर्मा को मिल रही है वह भी बिना खास फॉर्म के।

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सविता

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सवितागोलकीपर सविता पूनिया सोमवार को भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने भारत की पूर्व स्ट्राइकर वंदना कटारिया के 320 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सविता पूनिया ने यह उपलब्धि जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में इंडोनेशिया के खिलाफ भारत के पूल बी मैच के दौरान हासिल की।

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोप

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोपपाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिज़वान की याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी के सवालों का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।रिज़वान ने बुधवार को एक याचिका दायर की थी जिसमें उनके वकीलों ने कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उनसे क्यों पूछताछ कर रही है

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपए

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपएजापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 503 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने एशियाड दल और उनके कोच तथा इक्विपमेंट के लिए 702 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)लॉर्ड्स के मैदान पर आए एकदिवसीय शतक को छोड़ दे तो रोहित शर्मा मैदान पर लंबी पारी खेलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्व प्रेमिका सोफिया हयात ने यह बताया है कि बिस्तर पर भी रोहित शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। यह खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। इस कार्यक्रम का नाम Straight Talk Queer Wisdom है।