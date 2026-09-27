Asian Games में बारिश से अफगानिस्तान बनाम भारत मैच धुला तो क्या होगा नतीजा?

गत चैंपियन भारत 28 सितंबर को एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ेगा, बारिश के कारण आइची-नागोया में नॉकआउट चरण बाधित होने का खतरा है।हालांकि अगर मुकाबला बारिश से धुल गया तो बेहतर डीएलएस स्कोर या बेहतर रैंकिंग के आधार पर भारत सेमीफाइनल में जगह बना लेगा।भारत को बंगलादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ चार शीर्ष वरीयता प्राप्त टीमों के रूप में क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश मिला था। अफगानिस्तान और नेपाल ग्रुप ए से आगे बढ़े, जबकि मलेशिया और हांगकांग ग्रुप बी से आगे बढ़े। दूसरे क्वार्टर फाइनल में 28 सितंबर को पाकिस्तान का सामना हांगकांग से होगा, जबकि श्रीलंका का नेपाल से और बंगलादेश का 29 सितंबर को मलेशिया से मुकाबला होगा।शनिवार को ग्रुप चरण बारिश से प्रभावित रहा और जापान-नेपाल मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। मलेशिया-ओमान मुकाबला भी रद्द हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ओमान बाहर हो गया।क्वार्टर फाइनल में मौसम एक बार फिर अहम भूमिका निभा सकता है। सोमवार के पूर्वानुमान में दिन के समय बारिश की 91 प्रतिशत संभावना है, जब पहले दो मैच निर्धारित हैं, साथ ही तूफान की 22 प्रतिशत संभावना है।मंगलवार का पूर्वानुमान भी इसी तरह गीला रहने का है, जिसमें 89 प्रतिशत संभावना बारिश की और 18 प्रतिशत संभावना गरज के साथ बारिश की है। यदि कोई क्वार्टर फाइनल बिना किसी परिणाम के रद्द हो जाता है, तो उच्च वरीयता प्राप्त टीम आईसीसी की आधिकारिक टी 20 रैंकिंग के आधार पर आगे बढ़ेगी।गुरुवार को सेमीफ़ाइनल और शनिवार को मेडल प्लेऑफ़ के लिए मौसम का दृष्टिकोण अधिक अनुकूल है, वर्तमान में बारिश की संभावना कम है। भारत ने हांगझोउ में 2023 एशियाई खेलों के फाइनल में अफगानिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बंगलादेश ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ़ में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता।