न्यूजीलैंड की ए टीम के खिलाफ भारत के 11 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स खेलेंगें टेस्ट क्रिकेट

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंकतालिका में ऊपर उठने के लिए भारत के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से शुरु हो रही टेस्ट सीरीज में कम से कम एक टेस्ट जीतना अनिवार्य है। खासकर अगर भारत को फाइनल खेलने के सपनों को जिंदा रखना है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है।यही कारण है कल लिंकन में न्यूजीलैंड की ए टीम के खिलाफ भारत ऐसी अंतिम एकादश मैदान पर उतार सकता है जिसमें सभी 11 खिलाड़ियों के पास टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव हो। भारतीय टीम के मौजूदा खिलाड़ियों के लिए यह तीन चार दिवसीय मैचों की सीरीज वातावरण में ढलने के लिए कारगर साबित हो सकती है।राहुल और जायसवाल भारतीय टीम में शामिल दो प्रमुख नाम हैं। उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल, वाशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन तथा तेज गेंदबाज आकाशदीप, अंशुल कंबोज और मुकेश कुमार भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम का हिस्सा हैं।भारत की टेस्ट टीम में शामिल आकाश दीप भी उन गेंदबाजों में शामिल होंगे जो लय और मैच फिटनेस हासिल करने की कोशिश करेंगे।विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की अगुवाई में भारत ए टीम बर्ट सटक्लिफ ओवल स्टेडियम में अपने अभियान की शुरुआत करेगी।आकिब नबी ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट पदार्पण किया था। वहीं लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे मुकेश कुमार को भी टीम में शामिल किया गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ ही मानव सुथार ने शानदार डेब्यू किया था और श्रीलंका दौरे पर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अंशुल कंबोज और सांई सुदर्शन का टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में साल 2025 में हुआ था।सिर्फ कुछ नाम ही ऐसे हैं जिन्होंने अब तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक भी मैच नहीं खेला है। पहला नाम बल्लेबाज रविचंद्रन रविचंद्रन स्मरण का है। बाएं हाथ के गेंदबाज मुकेश चौधरी ने चेन्नई से आईपीएल तो खेला है पर टेस्ट नहीं। वहीं गेंदबाज यश राठौड़ नया नाम है। कुमार कुशाग्र प्रथम श्रेणी के बड़े नाम है जिन्हें टेस्ट पदार्पण का इंतजार है।यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार।