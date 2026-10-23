  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India to field experienced playing XI against Newzealand A Side
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (16:18 IST)

न्यूजीलैंड की ए टीम के खिलाफ भारत के 11 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर्स खेलेंगें टेस्ट क्रिकेट

Yashswi Jaiswal
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (16:22 IST)
google-news
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंकतालिका में ऊपर उठने के लिए  भारत के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से शुरु हो रही टेस्ट सीरीज में कम से कम एक टेस्ट जीतना अनिवार्य है। खासकर अगर भारत को फाइनल खेलने के सपनों को जिंदा रखना है तो यह बहुत जरूरी हो जाता है।

यही कारण है कल लिंकन में न्यूजीलैंड की ए टीम के खिलाफ भारत ऐसी अंतिम एकादश मैदान पर उतार सकता है जिसमें सभी 11 खिलाड़ियों के पास टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव हो। भारतीय टीम के मौजूदा खिलाड़ियों के लिए यह तीन चार दिवसीय मैचों की सीरीज वातावरण में ढलने के लिए कारगर साबित हो सकती है।

राहुल और जायसवाल भारतीय टीम में शामिल दो प्रमुख नाम हैं। उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल, वाशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन तथा तेज गेंदबाज आकाशदीप, अंशुल कंबोज और मुकेश कुमार भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीनियर टीम का हिस्सा हैं।भारत की टेस्ट टीम में शामिल आकाश दीप भी उन गेंदबाजों में शामिल होंगे जो लय और मैच फिटनेस हासिल करने की कोशिश करेंगे।विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की अगुवाई में भारत ए टीम बर्ट सटक्लिफ ओवल स्टेडियम में अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

आकिब नबी ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट पदार्पण किया था। वहीं लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे मुकेश कुमार को भी टीम में शामिल किया गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ ही मानव सुथार ने शानदार डेब्यू किया था और श्रीलंका दौरे पर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अंशुल कंबोज और सांई सुदर्शन का टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में साल 2025 में हुआ था।

सिर्फ कुछ नाम ही ऐसे हैं जिन्होंने अब तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक भी मैच नहीं खेला है। पहला नाम बल्लेबाज रविचंद्रन रविचंद्रन स्मरण का है। बाएं हाथ के गेंदबाज मुकेश चौधरी ने चेन्नई से आईपीएल तो खेला है पर टेस्ट नहीं। वहीं गेंदबाज यश राठौड़ नया नाम है। कुमार कुशाग्र प्रथम श्रेणी के बड़े नाम है जिन्हें टेस्ट पदार्पण का इंतजार है।

भारत ए: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
डेब्यू ODI मैच में ही इस बांग्लादेशी गेंदबाज का एक्शन निकला संदिग्ध

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मा

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मारोहित शर्मा को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए एकदिवसीय टीम में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ उनका फैमिली गेम शो का प्रसारण होगा और दूसरी ओर वह क्रिकेट खेलेंगे। ऐसी सुविधा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसी भी क्रिकेटर को नहीं दी जो रोहित शर्मा को मिल रही है वह भी बिना खास फॉर्म के।

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सविता

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सवितागोलकीपर सविता पूनिया सोमवार को भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने भारत की पूर्व स्ट्राइकर वंदना कटारिया के 320 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सविता पूनिया ने यह उपलब्धि जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में इंडोनेशिया के खिलाफ भारत के पूल बी मैच के दौरान हासिल की।

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोप

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोपपाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिज़वान की याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी के सवालों का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।रिज़वान ने बुधवार को एक याचिका दायर की थी जिसमें उनके वकीलों ने कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उनसे क्यों पूछताछ कर रही है

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपए

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपएजापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 503 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने एशियाड दल और उनके कोच तथा इक्विपमेंट के लिए 702 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)लॉर्ड्स के मैदान पर आए एकदिवसीय शतक को छोड़ दे तो रोहित शर्मा मैदान पर लंबी पारी खेलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्व प्रेमिका सोफिया हयात ने यह बताया है कि बिस्तर पर भी रोहित शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। यह खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। इस कार्यक्रम का नाम Straight Talk Queer Wisdom है।