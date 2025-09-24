बुधवार, 24 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (23:46 IST)

41 रनों से बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में

Bangladesh
BANvsIND अभिषेक शर्मा (75), हार्दिक पांड्या (38) की शानदार बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बुधवार को बंगलादेश को 41 रनों से हराकर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश किया।

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बंगलादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही और बुमराह ने दूसरे ही ओवर में तंजिद हसन (एक) को आउटकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद परवेज हुसैन इमॉन ने सैफ हसन के साथ दूसरे विकेट लिए 42 रन जोड़े। सातवें ओवर में कुलदीप यादव ने परवेज हुसैन इमॉन (21) को आउटकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद भारतीय स्पिन गेंदबाजी आक्रमण के आगे बंगलादेशी बल्लेबाज नतमस्तक नजर आये और एक के बाद अपने विकेट गंवाते चले गये। 10वें ओवरमें अक्षर पटेल ने मो तौहीद हृदोय (7) को आउट किया। हालांकि इस दौरान सैफ हुसन एक छोर थामे लगातार रन बनाते रहे।

शमीम हुसैन (शून्य) और मोहम्मद सैफुद्दीन (चार) को वरुण चक्रवर्ती ने अपना शिकार बनाया। 17वें ओवर में कुलदीप ने रियाद हुसैन (दो) और तंजिम हसन साकिब (शून्य) को आउट किया। 18वें ओवर में बुमराह ने सैफ हसन को आउट कर भारत की जीत पक्की कर दी। सैफ हसन ने 51 गेंदों में तीन चौके और पांच छक्के लगाते हुए 69 रन बनाये। 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने मुस्तफिजुर रहमान (छह) को आउटकर बंगलादेश को 127 के स्कोर पर ढ़ेर कर भारत की ओर कुलदीप यादव ने तीन विकेट लिये। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को दो-दो विकेट मिले। अक्षर पटेल ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहलीे बंगलादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत में ही लय बना ली थी और पावरप्ले में 72 रन बना लिए थे। लेकिन शुभमन गिल के आउट होते ही पारी लड़खड़ाने लगी। शिवम दुबे को ऊपर भेजने का प्रयोग कारगर नहीं रहा और नौंवें ओवर में रिशद हुसैन की गेंद पर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद, रिशद ने बैकवर्ड पॉइंट पर शानदार क्षेत्ररक्षण करते हुए अभिषेक शर्मा को रन आउट कर दिया और यकीनन यह पारी का टर्निंग पॉइंट था। तब तक 200 से ज़्यादा का स्कोर तय लग रहा था,
लेकिन उनके आउट होने से भारतीय बल्लेबाजी की लय खत्म हो गई।

हार्दिक पांड्या के अंत में आए शानदार प्रदर्शन के बावजूद, बीच के ओवरों में धीमी गति की बल्लेबाजी उन्हें भारी पड़ी। बंगलादेश के लिए, रिशद ने दो विकेट, एक महत्वपूर्ण रन आउट और काफी दबाव के साथ सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। बाकी गेंदबाज़ों ने उनका अच्छा साथ दिया और उनके अनुशासित प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाने के लिए सटीक स्पैल डाले। अक्षर पटेल डेथ ओवरों में लय हासिल करने में नाकाम रहे और भारत अपनी पारी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सका।

अभिषेक ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखते हुए 37 गेंदों पर 75 रन में छह चौके और पांच छक्के लगाए। शुभमन गिल ने 29 और हार्दिक पांड्या ने 38 रन बनाये। अक्षर पटेल 15 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 168 रन का स्कोर बनाया। बंगलादेश के लिए रियाद हुसैन ने दो विकेट लिये। तंजिम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान और मोहम्मद सैफुद्दीन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

