पहले T20I में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया रिकॉर्ड 225 रन चेस

A powerful batting display helps India chase down a target of 226 in the T20I series opener against New Zealand : https://t.co/IVpAEwsDMs https://t.co/mB6dCwDoqk — ICC (@ICC) October 22, 2026

INDvsNZ भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च के बेसिन रिजर्व में रिकॉर्ड स्कोर का पीछा करते हुए 6 विकेट पर 225 रनों का आंकड़ा पार करते हुए 230 रन बना लिए। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय प्रारुप में भारत का सबसे बड़ा रन चेज है। भारत ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 209 रनों के लक्ष्य का पीछा साल 2003 और 2026 में किया था।226 रनों के विशालकाय स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने इसे शुरुआती 6 ओवरों में ही बौना बना दिया था। पहले पॉवरप्ले में भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 95 रन बनाए। हालांकि इसके बाद न्यूजीलैंड ने लगातार विकेट लिए और भारत पर दबाव बनाया लेकिन अहम मौकों पर अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर का कैच छोड़ना टीम के लिए महंगा साबित हुआ।तिलक और ईशान के सस्ते में जाने के बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाला लेकिन बैंगलूरू में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले नमन ने वहीं से पारी शुरु की जहां से खत्म की थी। उन्होंने 15 गेंदों में 42 रन बनाए। हालांकि मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन को दिया गया जिन्होंने 33 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्के लगाकर 33 गेंदों में 67 रन बनाए।श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमारमिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, एडम मिल्ने, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ