2027 World Cup : वनडे विश्व कप 2027 का शेड्यूल जारी, पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 2027 में अफ्रीकी महाद्वीप में होने वाले पुरुष वनडे विश्व कप का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। भारतीय टीम अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 7 अक्टूबर 2027 को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। यह मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन स्थित न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा।
10 अक्टूबर को पाकिस्तान से महामुकाबला
India national cricket team के लिए टूर्नामेंट का सबसे चर्चित मुकाबला 10 अक्टूबर को होगा। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगी।
इसके बाद भारत 14 अक्टूबर को सेंचुरियन में एक क्वालीफायर टीम के खिलाफ खेलेगा। भारतीय टीम का अगला मुकाबला 24 अक्टूबर को सह-मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। यह मैच नवनिर्मित विक्टोरिया फॉल्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।
सेमीफाइनल और फाइनल की तारीख भी तय
विश्व कप के दोनों सेमीफाइनल क्रमशः 17 और 18 नवंबर 2027 को खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल केपटाउन और दूसरा सेंचुरियन में होगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल 21 नवंबर 2027 को जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा।
— ICC (@ICC) October 1, 2026
The ICC Men’s #CWC27 fixtures have been unveiled
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भारत के मैचों पर एक नजर
तारीख मुकाबला स्थान
- 7 अक्टूबर 2027 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया केपटाउन
- 10 अक्टूबर 2027 भारत बनाम पाकिस्तान जोहानिसबर्ग
- 14 अक्टूबर 2027 भारत बनाम क्वालीफायर सेंचुरियन
- 24 अक्टूबर 2027 भारत बनाम जिम्बाब्वे विक्टोरिया फॉल्स
क्यों खास है शेड्यूल : भारत और पाकिस्तान का मुकाबला विश्व कप के शुरुआती चरण में ही होने से क्रिकेट प्रशंसकों की नजर इस मैच पर रहेगी। भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होगी और उसका पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा।