WTC समीकरण के कारण क्राइस्टचर्च मैच टीम इंडिया के लिए बना नॉक आउट टेस्ट

INDvsNZ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के कारण भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में शुक्रवार से होने वाला टेस्ट मैच मेहमान टीम के लिए नॉक आउट टेस्ट मैच बन गया है। गौरतलब है कि भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंकतालिका में चौथे स्थान पर है और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर। दूसरे टेस्ट मैच में जीत ना केवल भारत को न्यूजीलैंड की सरजमी पर सीरीज जिता देगी बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जिंदा रखेगी। यह मैच ड्रॉ भी हो गया तो भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरे नतीजों पर निर्भर होना पड़ेगा।पहले टेस्ट की तरह यहां की पिच भी शुरू में घास वाली दिख रही है लेकिन यह बाद में बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है इसलिए भारतीय टीम को किसी तरह के मुगालते में नहीं रहना चाहिए। हालांकि टॉस जीतने वाला कप्तान पिछले टेस्ट की तरह बेहतर स्थिति में होगा।इस पिच में वेलिंगटन से अधिक उछाल मिलेगा लेकिन बीते वर्ष इंडीज बनाम न्यूजीलैंड मैच ड्रॉ भी रहा है।वेस्टइंडीज ने पिछले साल हैगली ओवल में बड़े स्कोर वाला टेस्ट मैच ड्रॉ कराया था जबकि तीन सप्ताह पहले ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल ने भारत ए की तरफ से खेलते हुए यहां शतक बनाए थे।प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज (दोनों पारियों में 45-45 ओवर) का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। हालांकि गुरुवार को नेट सत्र को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि तेज गेंदबाजी आक्रमण में व्यापक बदलाव की संभावना नहीं है।आक्रमण में एकमात्र संभावित बदलाव बराड़ को प्रसिद्ध या कंबोज की जगह अंतिम एकादश में शामिल करना हो सकता है। एकदिवसीय मैचों में गुरुनूर ने आग उगलती हुई गेंदें फेंकी थी।डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, टॉम लैथम और हेनरी निकोल्स जैसे खिलाड़ी बराड़ का सामना करने में थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं, जबकि कंबोज का सामना करना अपेक्षाकृत आसान था।बीते दौरों की अपेक्षा न्यूजीलैंड पर इस दौरे पर ज्यादा दबाव दिखा है। पहले टीम सीमित ओवर श्रृंखला भारत से हार गई और अब जैसे तैसे एक टेस्ट मैच ड्रॉ करवा पाई। जैसे सीमित ओवर श्रृंखला में टीम टिम सिफर्ट को बाहर इस कारण नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि वह एकमात्र कीपर है। कुछ वैसा ही मामला टॉम ब्लंडल का है। वह चाहती है कि विल यंग को टीम में शामिल किया जाए लेकिन ऐसा करें तो टॉम ब्लंडल की जगह कीपिंग कॉन्वे या फिलिप्स को करनी पड़ेगी जो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से जोखिम भरा निर्णय है।भारत में 3-0 की अविश्वसनीय जीत अर्जित करने वाले कप्तान टॉम लेथम पिछले टेस्ट में खाता नहीं खोल पाए। न्यूजीलैंड भी सिर्फ एक बदलाव कर सकता है। पिछले टेस्ट के सबसे महंगे गेंदबाज जैकब डफी को आराम देकर मैट फिशर को टीम में शामिल कर सकता है।शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, अंशुल कंबोज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, साई सुदर्शन।: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, नाथन स्मिथ, मैट फिशर, विल यंग, ​​डीन फॉक्सक्रॉफ्ट।: सुबह 3:30 बजेसोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क या सोनी लिव पर