शनिवार, 31 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India earns a convincing victory over Newzealand in last T20I
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 31 जनवरी 2026 (23:19 IST)

न्यूजीलैंड को 46 रनों से हराकर भारत का T20I सीरीज पर 4-1 से कब्जा

Ishan Kishan
INDvsNZ ईशान किशन (103) के पहले आतिशी शतक,कप्तान सूर्यकुमार यादव (63) और हार्दिक पंड्या (42) की तूफानी पारियों तथा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (51 रन पर पांच विकेट) की घातक गेंदबाजी की मदद से भारत ने न्यूज़ीलैंड को पांचवें और अंतिम टी 20 मुकाबले में शनिवार को 46 रन से हराकर सीरीज 4-1 से जीत ली।

भारत ने पांच विकेट पर 271 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद न्यूज़ीलैंड को 19.4 ओवर में 225 रन पर समेट दिया। अर्शदीप अपने दो पहले ओवर में महंगे रहे लेकिन अपने अंतिम दो ओवरों उन्होंने चार विकेट लेकर पहली बार टी20 में पांच विकेट पूरे किये। अक्षर पटेल ने 33 रन देकर तीन विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह को एक-एक विकेट मिला।

ईशान ने 43 गेंदों पर 103 रन में छह चौके और 10 छक्के मारे। सूर्या ने 30 गेंदों पर 63 रन में चार चौके और छह छक्के उड़ाए। हार्दिक ने 17 गेंदों पर 42 रन में एक चौका और चार छक्के मारे। शिवम दुबे ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पारी का समापन किया।

भारत की तरफ से क्या शानदार बैटिंग देखने को मिली। अभिषेक शर्मा (30) ने तेज़ शुरुआत करके माहौल बनाया, लेकिन संजू सैमसन (6) की मुश्किलें जारी रहीं और वह एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए। अभिषेक ने 16 गेंदों में चार चौके और दो छक्के मारे। हालांकि दोनों ओपनर पावरप्ले के अंदर ही आउट हो गए, लेकिन इससे भारत की रफ़्तार धीमी नहीं हुई।
इसके बाद जो हुआ, वह ज़बरदस्त था। ईशान किशन ने ज़ोरदार पलटवार किया, न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों की मैदान के हर कोने में धुलाई की और मोमेंटम भारत के पक्ष में वापस ले आए। जब किशन आक्रामक खेल रहे थे, तो सूर्यकुमार यादव ने शुरू में सपोर्टिंग रोल निभाया, लेकिन जल्द ही वह भी इसमें शामिल हो गए। किशन ने तेज़ी से अपना अर्धशतक पूरा किया, और उसके तुरंत बाद, भारतीय कप्तान ने गियर बदला, लगातार छक्के लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया।

137 रन की पार्टनरशिप तब टूटी जब सेंटनर ने भारतीय कप्तान को आउट किया, लेकिन किशन ने अपना हमला जारी रखा। इस लेफ्ट-हैंडर ने सिर्फ़ 42 गेंदों में शानदार शतक बनाया और फिर आउट हो गए। इसके बाद हार्दिक पंड्या ने आखिर में एक शानदार कैमियो खेलकर मैच को फिनिशिंग टच दिया। न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों के लिए यह एक भूलने वाली रात थी, क्योंकि पारी के ज़्यादातर हिस्से में गेंद मैदान के हर कोने में जा रही थी।

लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूज़ीलैंड ने फिन एलेन की 80 रन की तूफानी पारी से एक समय एक विकेट पर 117 रन बना लिए थे लेकिन इसके बाद विकेटों का पतन हुआ और 137 रन तक जाते-जाते पांच विकेट गंवा दिए। न्यूज़ीलैंड की टीम इसके बाद वापसी नहीं कर पायी और 19.4 ओवर में 225 रन पर सिमट गयी।

137 रन की पार्टनरशिप तब टूटी जब सेंटनर ने भारतीय कप्तान को आउट किया, लेकिन किशन ने अपना हमला जारी रखा। इस लेफ्ट-हैंडर ने सिर्फ़ 42 गेंदों में शानदार शतक बनाया और फिर आउट हो गए। इसके बाद हार्दिक पंड्या ने आखिर में एक शानदार कैमियो खेलकर मैच को फिनिशिंग टच दिया। न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों के लिए यह एक भूलने वाली रात थी, क्योंकि पारी के ज़्यादातर हिस्से में गेंद मैदान के हर कोने में जा रही थी।

लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूज़ीलैंड ने फिन एलेन की 80 रन की तूफानी पारी से एक समय एक विकेट पर 117 रन बना लिए थे लेकिन इसके बाद विकेटों का पतन हुआ और 137 रन तक जाते-जाते पांच विकेट गंवा दिए। न्यूज़ीलैंड की टीम इसके बाद वापसी नहीं कर पायी और 19.4 ओवर में 225 रन पर सिमट गयी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com