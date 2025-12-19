शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (23:15 IST)

30 रनों से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 3-1 से जीती T20I सीरीज

India
INDvsSA तिलक वर्मा (73) और हार्दिक पंड्या (63 ) की शानदार अर्धशतकीय पारियों के बाद वरुण चक्रवर्ती (चार विकेट) जसप्रीत बुमराह (दो विकेट) के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने शुक्रवार को पांचवें एकदिवसीय मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की सरीजी 3-1 से अपने नाम कर ली।

232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी। सातवें ओवर में वरूण चक्रवर्ती ने रीजा हेंड्रिक्स (13) को आउटकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डी कॉक को अपनी ही गेंद पर कैच आउटकर भारत की झोली में महत्वपूर्ण विकेट डाल दिया।

अगले ही ओवर में हार्दिक पंड्या ने डेवाल्ड ब्रेविस (31) को अपना शिकार बना लिया। 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को पहले कप्तान एडन मारक्रम (छह) और अगली गेंद पर डॉनोवन फरेरा (शून्य) को आउटकर दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़ दी। 15वें ओवर में डेविड मिलर (18) को अर्शदीप सिंह ने आउट किया। अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने जॉर्ज लिंडे (16) को बोल्ड कर दक्षिण अफ्रीका को सातवां झटका दिया। 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मार्को यानसन (14) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 201 रन ही बना सकी और 30 रनों से मुकाबला हार गई। कार्बिन बॉश 17 रन और लुंगी एन्गिडी सात रन बनाकर नाबाद रहे।
भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने चार विकेट लिये। जसप्रीत बुमराह को दो विकेट मिले। आर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले आज यहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। छठे ओवर में कार्बिन बॉश ने अभिषेक शर्मा को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में छह चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 34 रनों की पारी खेली। 10वें ओवर में भारत का दूसरा विकेट संजू सैमसन के रूप में गिरा। संजू सैमसन ने चार चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 37 रनों की पारी खेली। इसके बाद सूर्यकुमार यादव पांच रन बनाकर कार्बिन बॉश का शिकार बन गये।

इसके बाद हार्दिक पंड्या ने तिलक वर्मा के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी हुई। ऑटनील बार्टमैन ने हार्दिक को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। हार्दिक पंड्या ने 25 गेंदों में पांच चौके और पांच छक्के उड़ाते हुए 63 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर तिलक वर्मा रन आउट हो गये।

तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 73 रन बनाये। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे।दक्षिण अफ्रीका के लिए कार्बिन बॉश ने दो विकेट लिये। ऑटनील बार्टमैन, जॉर्ज लिंडे ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
