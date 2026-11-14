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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (19:08 IST)

दिल धड़काने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर जीता Under 19 एशिया कप

INDvsPAK
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (19:08 IST)
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INDvsPAK दिल धड़काने वाले मैच में भारतीय अंडर 19 टीम ने पाकिस्तानी अंडर 19 टीम को 1 विकेट से हराकर इस दिवाली और पिछली खिताबी हार का बदला लेते हुए अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान ने 9 विकेट के नुकसान पर 337 रन बनाए थे जिसे भारत ने अंतिम गेंद पर चौका मारकर हासिल किया।

भारत ने 3 साल बाद अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाया है। 2023 में बांग्लादेश ने यएई को हराकर यह कप जीता था। साल 2024 में बांग्लादेश ने भारत को हराकर और पिछले साल पाकिस्तान ने भारत को हराकर इस कप पर कब्जा जमाया था।
337 जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही और पहले 10 ओवर में 53 रन बनाए। 11 से 40 ओवर में टीम ने 190 रन बनाए लेकिन 6 विकेट खो दिए। अंतिम 10 ओवर में टीम को 90 रन बनाने थे जो पुछल्ले बल्लेबाजों के करिश्मे से अंतिम गेंद तक 3 विकेट खोकर पा लिया गया। भारत रिकॉर्ड नवीं बार अंडर 19 चैंपियन बना है।
भारतीय टीम एक वक्त 252 पर 8 विकेट गंवा चुकी थी और 9 रनों की जरूरी रन गति से 8 ओवर में 74 रन चाहिए थे लेकिन मनल 47 रन और मोहित उल्वा के शानदार 49 रनों से भारत को जीत दिला दी। इससे पहले दोनों सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग 58 रन 61 गेंद और लक्ष्य रायचंदानी ने 101 गेंदों में 80 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से रिजवानउन्लाह  ने 3 विकेट लिए।

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