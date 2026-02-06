इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर यंगिस्तान ने जीता छठा अंडर 19 विश्वकप
ENGvsIND इंग्लैंड को 100 रनों से बड़ी हार थमा कर भारतीय अंडर 19 टीम ने रिकॉर्ड छठे विश्वकप पर कब्जा जमा लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 411 रनों का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। इंग्लैंड बेहतर शुरुआत के बाद भी इस स्कोर का पीछा नहीं कर पाई।
इंग्लैंड 20 ओवर तक मैच में भी थी लेकिन अचानक मध्यक्रम बल्लेबाजी के बिखरने के कारण इंग्लैंड ने सिर्फ मैच खेलना जारी रखा। भारत के लिए दूसरा अंडर 19 विश्वकप खेलने वाले आयुष म्हात्रे ने दूसरे मौके को जाया नहीं होने दिया। भारतीय टीम बिना एक मैच हारे इस विश्वकप को जीतने में सफल रही।
21वीं सदी में भारत ने इस विश्वकप को जीतने की शुरुआत की थी। मोहम्मद कैफ की अगुवाई में साल 2000 में भारत ने पहला अंडर 19 विश्वकप अपने नाम किया था। साल 2008 में विराट कोहली ने भारत को अंडर 19 विश्वकप जिताया। उन्मुक्त चंद ने भारत को साल 2012 में विजायी बनाया। पृथ्वी शॉ की टीम साल 2018 में विजयी हुई। अंतिम बार भारत 2022 में विजयी हुई थी जिसकी कप्तानी यश धुल ने की थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय भी भारत के खिलाफ इंग्लैंड ही थी।