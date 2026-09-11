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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (10:15 IST)

भारत बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फिर पहुंची एशिया कप फाइनल में

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (10:15 IST)
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BANvsIND ओपनर शेफाली वर्मा (64) के शानदार अर्धशतक और दीप्ति शर्मा (13 रन और 26 रन पर तीन विकेट) के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश  को गुरूवार को 40 रन से रौंद कर महिला एशिया कप के खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया। भारत ने पहले सेमीफाइनल में 20 ओवर में छह विकेट पर 149 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बाद बांग्लादेश की चुनौती को सात विकेट पर 109 रन पर थाम लिया। शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत के बिना कोई भी फ़ाइनल नहीं खेला गया है और 2026 में भी यह शानदार सिलसिला जारी है। एक बार फिर भारत ने फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर ज़्यादा भाव नहीं दिख रहे हैं। उन्हें भरोसा था कि वे आगे बढ़ेंगे और आज रात उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया। हरमनप्रीत कौर बिना किसी खास भाव के बंगलादेशी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती हैं, जबकि उनकी कुछ टीम-साथियों के चेहरों पर मुस्कान है।

इस पिच पर 150 रन का लक्ष्य हमेशा से ही मुश्किल होने वाला था, और भारत ने शेफाली वर्मा की शानदार और थोड़ी किस्मत के साथ खेली गई 40 गेंदों में 64 रनों की पारी की बदौलत फ़ाइनल में जगह बना ली। बांग्लादेशके टॉप पांच बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि वे लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे। नई गेंद से क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्पिनरों ने कमान संभाली और बांग्लादेशको लक्ष्य का पीछा करते हुए कभी भी लय नहीं बनाने दी।

दीप्ति शर्मा ने तीन विकेट लिए, जबकि प्रेमा रावत और श्री चरणी ने एक-एक विकेट हासिल किया। नंदनी आखिरी ओवर फेंकने के लिए वापस आईं और दो विकेट लिए, जिससे बांग्लादेशअपने 20 ओवरों में सिर्फ़ 109/7 रन ही बना सका। बांग्लादेशकी तरफ से शोरना अख़्तर ने सर्वाधिक नाबाद 22 रन बनाये।
इससे पहले शेफाली ने 40 गेंदों पर 64 रन की अपनी पारी में सात चौके और तीन छक्के लगाए। स्मृति मंधाना (2) के रूप में भारत को शुरुआती झटका लग गया था लेकिन जीवनदानों के बीच शेफ़ाली ने साहसिक पारी खेली और अर्धशतक जड़ा। भारतीय पारी में बाद में हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा ने गति को बढ़ाया और भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया।

पिच पर स्कोरिंग आसान नहीं थी, लेकिन भारत ने 150 रन के स्कोर के करीब पहुँचने का रास्ता ढूंढ लिया। इसका श्रेय शेफाली वर्मा को जाता है, जिन्होंने 40 गेंदों में 64 रन बनाए, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल थे। हालाँकि, बांग्लादेशको खुद को ही दोष देना होगा। उन्होंने शेफाली के तीन कैच छोड़े और एक आसान रन-आउट का मौका भी गंवा दिया। भारत ने स्मृति मंधाना का विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन प्रतिका रावल और शेफाली वर्मा ने दूसरे विकेट के लिए 50 रन जोड़कर पारी को संभाला।

हालाँकि, शेफाली ही थीं जिन्होंने बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखा और आक्रामक खेल दिखाया। प्रतीका रावल ने 24 गेंदों में 20 रन बनाए, जबकि हरमनप्रीत कौर 28 गेंदों में 24 रन बनाकर नाबाद रहीं; उन्हें तेज़ी से रन बनाने में मुश्किल हो रही थी। ऋचा घोष (16 गेंदों में 21 रन) और दीप्ति शर्मा (6 गेंदों में 13 रन) ने पारी के आखिरी हिस्से में उपयोगी योगदान दिया, जिससे भारत की लय बनी रही। हरमन और ऋचा ने दो-दो छक्के लगाए। दीप्ति ने एक चौका और एक छक्का मारा।
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