पहले वनडे में भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 214 रनों पर सिमटी

स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक 7 चौकों से 58 रनों की पारी खेली वहीं हरमनप्रीत ने 53 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एश्ले गार्डनर ने 7 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए।इससे पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार को यहां पहले महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।भारतीय टीम ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 श्रृंखला 2-1 से जीती थी।
