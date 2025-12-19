शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (21:10 IST)

U19 एशिया कप में भारत ने बनाई जगह, श्रीलंका को 8 विकेटों से हराया

BCCI
INDvsSLगेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ऐरन जॉर्ज (नाबाद 58) और विहान मल्होत्रा (नाबाद 61) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने शुक्रवार को अंडर-19 एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका को 12 गेंदे शेष रहते आठ विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है जहां उसका मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा।

139 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों कप्तान आयुष म्हात्र (सात) और वैभव सूर्यवंशी (नौ) के विकेट 25 के स्कोर पर गंवा दिये। ऐसे संकट के समय ऐरन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा की जोड़ी ने पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 114 रनों की अविजित साझेदारी हुई। भारत ने 18 ओवर में दो विकेट पर 139 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। ऐरन जॉर्ज ने 49 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाते हुए (नाबाद 58) रनों की पारी खेली। वहीं विहान मल्होत्रा ने 45 गेंदों में चार चौके और दो छक्के उड़ाते हुए (नाबाद 61) रन बनाये। श्रीलंका के लिए रसित निमसारा ने दो विकेट लिये।

इससे पहले आज यहां चमिका हीनातिगला (42), कप्तान विमथ दिनसारा (32) और सेठमिका सेनेविरत्ने (30) की जुझारू पारियों के दम पर श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 139 रनों का लक्ष्य दिया था। मैदान गीला होने के कारण विलंब से शुरु हुये मैच को 20-20 ओवरों का कर दिया गया था। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने 20 ओवरों में आठ विकेट पर 138 रनों का स्कोर खड़ा किया। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 28 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये। दुलनिथ सिगेरा (एक), विरान चामुदिथा (19) और कविजा गमागे (दो) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद चमिका हीनातिगला ने कप्तान विमथ दिनसारा के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरने का प्रयास किया।

इसी दौरान 12वें ओवर में कनिष्क चौहान ने विमथ दिनसारा 29 गेंदों में (32) रन को अपना शिकार बना लिया। किथमा विथानापथिराना (सात) और आदम हिल्मी (एक) रन बना जल्द ही आउट होकर पवेलियन लौट गये। सेठमिका सेनेविरत्ने ,चमिका हीनातिगला के साथ स्कोर को 100 रन के पार ले गये। आखिरी ओवर में हेनिल पटेल ने पहले चमिका हीनातिगला 38 गेंदों में (42) रन को आउट किया। इसी ओवर आखिरी गेंद पर पटेल ने सेठमिका सेनेविरत्ने (30) को भी आउट कर दिया।

भारत के लिए कनिष्क चौहान और हेनिल पटेल ने दो-दो विकेट लिये। दीपेश देवेन्द्रन, खिलान पटेल और किशन सिंह ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
