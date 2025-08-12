मंगलवार, 12 अगस्त 2025
जियो हॉटस्टार पर हिट हुई INDvsENG Series, अंतिम टेस्ट और दिन पर बना यह रिकॉर्ड

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जियोहॉटस्टार पर लॉग इन किया

Jio Hotstar
भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई सबसे यादगार टेस्ट श्रृंखला के समापन के साथ ही, 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जियोहॉटस्टार पर लॉग इन किया, जिससे यह डिजिटल पर किसी भी टेस्ट श्रृंखला की अब तक की सबसे ज्यादा पहुंच बन गई।

जैसे-जैसे श्रृंखला एक असाधारण और रोमांचकारी समापन की ओर बढ़ रही थी, ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट मैच के पांचवें दिन जियोहॉटस्टार पर 1.3 करोड़ दर्शकों की अधिकतम संगामी पहुंच दर्ज की गई – जो डिजिटल पर किसी भी टेस्ट मैच की अब तक की सबसे ज्यादा संगामी पहुंच है। रोमांचक मुकाबलों और रोमांचक मोड़ों के साथ, इंग्लैंड-भारत सीरीज़ ने जियोहॉटस्टार पर 65 अरब मिनट के विशाल व्यू टाइम के साथ भारत का ध्यान खींचा।

इस सीरीज ने न केवल आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र के लिए भारतीय अभियान की शुरुआत की, बल्कि लाल गेंद वाले क्रिकेट में वर्चस्व हासिल करने की नई महत्वाकांक्षा और नेतृत्व परिवर्तन को भी चिह्नित किया। इसे जियोहॉटस्टार पर पाँच भाषाओं - अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ - में प्रस्तुत किया गया।
जियोहॉटस्टार के स्पोर्ट्स कंटेंट प्रमुख सिद्धार्थ शर्मा ने कहा, “भारत के इंग्लैंड दौरे को मिली असाधारण प्रतिक्रिया ने टेस्ट क्रिकेट की हर मैच के लगभग हर सत्र में आकर्षक कथानक गढ़ने की क्षमता को और पुख्ता किया। 17 करोड़ से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचना और नए समवर्ती रिकॉर्ड बनाना न केवल रोमांचक क्रिकेट का, बल्कि एक मनोरंजक कहानी और देखने का अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।”

नए नेतृत्व और टीम के दृष्टिकोण का स्वागत बेहद सकारात्मक रहा, प्रशंसकों ने 'फॉलो द ब्लूज' में गहरी दिलचस्पी दिखाई, जो पर्दे के पीछे की सामग्री श्रृंखला है जो प्रशिक्षण सत्रों और प्रमुख कहानियों की दैनिक झलक प्रदान करती है। लाइव प्रस्तुति के दौरान, 'When India Challenged the Crown' शीर्षक वाले एक विशेष खंड में इंग्लैंड में भारत की समृद्ध टेस्ट विरासत पर फिर से चर्चा की गई।
जियोहॉटस्टार 30 सितंबर से शुरू होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के साथ क्रिकेट प्रशंसकों और दर्शकों को अपने प्रयासों के केंद्र में रखने का अपना प्रयास जारी रखेगा।(एजेंसी)
