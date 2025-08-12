जियो हॉटस्टार पर हिट हुई INDvsENG Series, अंतिम टेस्ट और दिन पर बना यह रिकॉर्ड

जियोहॉटस्टार के स्पोर्ट्स कंटेंट प्रमुख सिद्धार्थ शर्मा ने कहा, “भारत के इंग्लैंड दौरे को मिली असाधारण प्रतिक्रिया ने टेस्ट क्रिकेट की हर मैच के लगभग हर सत्र में आकर्षक कथानक गढ़ने की क्षमता को और पुख्ता किया। 17 करोड़ से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचना और नए समवर्ती रिकॉर्ड बनाना न केवल रोमांचक क्रिकेट का, बल्कि एक मनोरंजक कहानी और देखने का अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है।”
A HISTORIC TEST SERIES.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 12, 2025
- India Vs England became the most watched Test series on any Digital platform.
5th Day of the Oval Test achieved a peak concurrency of 1.3cr on JioHotstar - highest ever for a Test match. pic.twitter.com/JxtFUUXOVv
जियोहॉटस्टार 30 सितंबर से शुरू होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के साथ क्रिकेट प्रशंसकों और दर्शकों को अपने प्रयासों के केंद्र में रखने का अपना प्रयास जारी रखेगा।(एजेंसी)
HISTORY IN TEST CRICKET— Johns. (@CricCrazyJohns) August 12, 2025
- DAY 5 OF THE FINAL TEST BETWEEN INDIA vs ENGLAND ACHIEVED A PEAK CONCURRENCY OF 13 MILLION ON JIOHOTSTAR.
The Highest Ever Peak Concurrency for a Test Match on Digital platform. pic.twitter.com/oi51coph1l