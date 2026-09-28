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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Monday, 28 September 2026 (13:03 IST)

AFGvsIND का क्वार्टरफाइनल बारिश से धुला, भारत पहुंचा सेमीफाइनल

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Mon, 28 Sep 2026 (13:03 IST)
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एशियाड में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला भारतीय क्रिकेट टीम का पहला मैच बारिश के कारण धुल गया है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में जापान पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम को एकमात्र टी-20 मैच में जापान से कड़ी चुनौती मिली थी लेकिन अफगानिस्तान के सामने भारतीय टीम प्रबल दावेदार थी क्योंकि अफगानिस्तान को हाल ही में इसी टीम ने 3 मैचों की टी-20 श्रृंखला में 3-0 से मात दी थी।

भारतीय टीम बेहतर रैंकिंग के बल पर सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही। भारत ने जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन समेत कई विश्वविजेता खिलाड़ी शामिल किए हैं। जबकि अफगानिस्तान समेत अन्य एशियाई देशों ने अपनी दूसरे कतार की टीम जापान भेजी है।इसके अलावा पाकिस्तान और हॉंगकॉंग का  क्वार्टरफाइनल मुकाबला भी बारिश के कारण रद्द हो गया।

शनिवार को ग्रुप चरण बारिश से प्रभावित रहा और जापान-नेपाल मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। मलेशिया-ओमान मुकाबला भी रद्द हो गया। सोमवार के पूर्वानुमान में दिन के समय बारिश की 91 प्रतिशत संभावना थी,  साथ ही तूफान की 22 प्रतिशत संभावना थी। मंगलवार का पूर्वानुमान भी इसी तरह गीला रहने का है, जिसमें 89 प्रतिशत संभावना बारिश की और 18 प्रतिशत संभावना गरज के साथ बारिश की है।गुरुवार को सेमीफ़ाइनल और शनिवार को मेडल प्लेऑफ़ के लिए मौसम का दृष्टिकोण अधिक अनुकूल है, वर्तमान में बारिश की संभावना कम है। भारत ने हांगझोउ में 2023 एशियाई खेलों के फाइनल में अफगानिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बंगलादेश ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ़ में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता था।

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