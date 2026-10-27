  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India A draws with Newzealand A fails to finish the innings
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (11:48 IST)

भारतीय टीम के हाथ से एक और जीता मैच हुआ ड्रॉ, न्यूजीलैंड की ए साइड 9 विकेट तक लड़ी

India A
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (11:52 IST)
google-news
INDAvsNZA श्रीलंका के दूसरे टेस्ट के बाद भारतीय ए टीम के हाथ से भी लिंकन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में एक जीता हुआ मैच हाथ से फिसल गया। हालांकि यह भारत की ए साइड है लेकिन अंतिम ग्यारह में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका टेस्ट पदार्पण नहीं हुआ है।

पहली पारी में 113 रन बनाकर आउट हुई भारतीय टीम के लिए पहला दिन खास नहीं रहा। न्यूजीलैंड ने 132 की सलामी साझेदारी कर अंत में 3 विकेट खोए। भारत ने अगले दिन वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को 317 रनों पर आउट किया। भारत 10 रनों पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का विकेट गंवाकर मुश्किल में था लेकिन इसके बाद देवदत्त पड्डीकल 199 रन और सांई सुदर्शन ने 91 रन बनाकर भारत को मुश्किल से उबारा।

निचले क्रम में यश राठौड और वॉशिंगटन सुंदर ने महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाकर भारत को 516 रनों तक पहुंचाया और अंतिम दिन न्यूजीलैंड की ए टीम को जीत के लिए 313 रनों का लक्ष्य दिया। 17 रनों पर 3 विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड मुश्किल में थी।

हालांकि सलामी बल्लेबाज क्यूर्टिस हैफी दूसरे छोर से विकेटों का पतन देखते रहे लेकिन आउट नहीं हुए। चायकाल के बाद न्यूजीलैड को 45 ओवर खेलने थे और उसके सिर्फ 4 विकेट ही बाकी थे। लेकिन 65वें ओवर के बाद खराब रोशनी के कारण मैच रोक दिया गया और मैच ड्रॉ घोषित हुआ। क्यूर्टिस हैफी 90 रन बनाकर और जेडन लेनेक्स 6 रन बनाकर नाबाद रहे।आकिब नबी ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
इंदौर के सारांश जैन ने रणजी में झटके 7 विकेट, म.प्र को दिलाई 162 रनों की बढ़त

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मा

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मारोहित शर्मा को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए एकदिवसीय टीम में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ उनका फैमिली गेम शो का प्रसारण होगा और दूसरी ओर वह क्रिकेट खेलेंगे। ऐसी सुविधा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसी भी क्रिकेटर को नहीं दी जो रोहित शर्मा को मिल रही है वह भी बिना खास फॉर्म के।

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सविता

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सवितागोलकीपर सविता पूनिया सोमवार को भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने भारत की पूर्व स्ट्राइकर वंदना कटारिया के 320 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सविता पूनिया ने यह उपलब्धि जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में इंडोनेशिया के खिलाफ भारत के पूल बी मैच के दौरान हासिल की।

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोप

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोपपाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिज़वान की याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी के सवालों का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।रिज़वान ने बुधवार को एक याचिका दायर की थी जिसमें उनके वकीलों ने कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उनसे क्यों पूछताछ कर रही है

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपए

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपएजापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 503 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने एशियाड दल और उनके कोच तथा इक्विपमेंट के लिए 702 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)लॉर्ड्स के मैदान पर आए एकदिवसीय शतक को छोड़ दे तो रोहित शर्मा मैदान पर लंबी पारी खेलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्व प्रेमिका सोफिया हयात ने यह बताया है कि बिस्तर पर भी रोहित शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। यह खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। इस कार्यक्रम का नाम Straight Talk Queer Wisdom है।