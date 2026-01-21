बुधवार, 21 जनवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 21 जनवरी 2026 (17:16 IST)

हार्दिक समेत इन क्रिकेटरों के पुराने स्कूल पहुंची विश्वकप ट्रॉफी

ICC Mens T20I World Cup
ICC Mens T20I World Cup ‘Class of 26’ सीरीज के तहत हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और संजू सैमसन के पुराने शिक्षण संस्थानों में पहुंचा। यह सीरीज मौजूदा वर्ल्ड कप टीम के सदस्यों के शुरुआती सफर का जश्न मनाती है और डीपी वर्ल्ड के साथ T20I वर्ल्ड कप 2026 Trophy Tour के दौरान देश भर में अगली पीढ़ी को प्रेरित करने का लक्ष्य रखती है।

‘Class of 26 का लक्ष्य है कि भारतीय क्रिकेट टीम के हर सदस्य के पुराने स्कूलों में प्रतिष्ठित ट्रॉफी को वापस ले जाया जाए, क्योंकि वे अपनी धरती पर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बरकरार रखकर इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास का मकसद ट्रॉफी को उन संस्थानों तक ले जाना है जहां इन स्टार खिलाड़ियों के सपने पहली बार जागे, प्रतिभा पहली बार पहचानी गई और विश्वास पहली बार बना।

तीनों संस्थानों में, ट्रॉफी का स्वागत औपचारिक Guard of honor के साथ किया गया, जिसके बाद छात्रों ने टूर्नामेंट के शुभंकर Blaze और Tonk के साथ मज़ेदार गतिविधियों में हिस्सा लिया। छात्रों ने इंटरैक्टिव गेम्स और चुनौतियों में भी हिस्सा लिया। पहला पड़ाव वडोदरा के एमके हाई स्कूल में था, जो भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का पुराना स्कूल है। इस मौके पर प्रिंसिपल विनय तुलसी और डायरेक्टर सुभाष पांड्या मौजूद थे।

इसके बाद यह टूर पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स गया, जहाँ विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन पढ़ते थे। इस दौरे में वाइस प्रिंसिपल डॉ. एम फैज़ल, स्पोर्ट्स इंचार्ज के.बी. पद्मादेव, और दूसरे टीचिंग स्टाफ, जिनमें डॉ. मुकेश कुमार मधुकर, प्रो. मृदुला कुमारी, डॉ. मनीषा रॉय, डॉ. अयान मुखर्जी और श्री सत्यम कुमार शामिल थे, मौजूद थे।

तीसरा दौरा तिरुवनंतपुरम के मार इवानियोस कॉलेज में हुआ, जो भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन का पुराना कॉलेज है। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉ. मीरा जॉर्ज और दूसरे टीचिंग स्टाफ, जिनमें फादर थॉमस कैयलेकल, बर्सर, डॉ. टॉम थॉमस, डॉ. जिजी कुरियन, डॉ. रतीश आर और डॉ. दीपा मैरी जोसेफ शामिल थे, मौजूद थे।

ग्राउंड पर होने वाले कार्यक्रमों के अलावा, मार इवानियोस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एक क्रिएटिव और पर्सनल टच दिया। उन्होंने एक बैकग्राउंड पर ‘Post-It’ Notes का इस्तेमाल करके संजू सैमसन का नाम लिखा और उनके लिए मैसेज लिखे।
