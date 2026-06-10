माइकल क्लार्क की गेंद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जड़ा छक्का (Video)

हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी से मुलाक़ात के बाद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने कहा, "मैंने उन्हें एक गेंद डाली और उन्होंने उस पर छक्का जड़ दिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते बहुत अहम हैं। IPL अभी खत्म हुआ है और मैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में कमेंट्री करने के लिए यहाँ आया हूँ। CM से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। खेल के प्रति उनका प्यार और जुनून बहुत मायने रखता है। मुझे उम्मीद है कि हम हरियाणा से और भी बेहतर क्रिकेटर तैयार कर पाएँगे। मैं यहाँ और समय बिताना चाहता हूँ और शायद अपनी क्रिकेट अकादमी भी शुरू करना चाहता हूँ। कुछ युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को यहाँ लाना और कुछ भारतीय खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहता हूँ।"
#WATCH | Chandigarh | On meeting Haryana CM Nayab Singh Saini, Australian former cricketer Michael Clarke says, "I bowled a delivery to him, and he hit a six off it... The relationship between India and Australia is so important... The IPL just concluded and I am here to do… https://t.co/qnCUFvLwxK pic.twitter.com/KHUfdJ3Flc— ANI (@ANI) June 8, 2026
बयान के मुताबिक क्लार्क ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्रिकेट के प्रति उनका प्रेम और जुनून सराहनीय है। मैंने उन्हें एक गेंद डाली और उन्होंने उस पर शानदार छक्का जड़ दिया।’’
#WATCH | Australian former cricketer Michael Clarke met Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini in Chandigarh. He played cricket with the Chief Minister at 'Sant Kabir Kutir' (CM's residence). pic.twitter.com/JLTOPDtrvR— ANI (@ANI) June 8, 2026