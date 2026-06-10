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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: बुधवार, 10 जून 2026 (13:25 IST)

माइकल क्लार्क की गेंद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जड़ा छक्का (Video)

Michael Clarke
ऑस्ट्रेलिया के एकदिवसीय विश्व विजेता कप्तान माइकल क्लार्क की गेंद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने छक्का मारा जिसे देखकर बाएं हाथ के स्पिनर रहे माइकल क्लार्क चौंक गए। बल्लेबाजी के लिए जाने गए माइकल क्लार्क का गेंदबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत के खिलाफ आया था जिसमें उन्होंने 19 रन देकर 6 विकेट लिए थे।  मुख्यमंत्री आवास के लॉन में सैनी ने बल्लेबाजी का हाथ आजमाया जबकि क्लार्क ने गेंदबाजी की। इस दौरान सैनी एक बड़ा शॉट लगाया।
हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी से मुलाक़ात के बाद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने कहा, "मैंने उन्हें एक गेंद डाली और उन्होंने उस पर छक्का जड़ दिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते बहुत अहम हैं। IPL अभी खत्म हुआ है और मैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में कमेंट्री करने के लिए यहाँ आया हूँ। CM से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। खेल के प्रति उनका प्यार और जुनून बहुत मायने रखता है। मुझे उम्मीद है कि हम हरियाणा से और भी बेहतर क्रिकेटर तैयार कर पाएँगे। मैं यहाँ और समय बिताना चाहता हूँ और शायद अपनी क्रिकेट अकादमी भी शुरू करना चाहता हूँ। कुछ युवा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को यहाँ लाना और कुछ भारतीय खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहता हूँ।"

क्लार्क वर्ष 2011 से 2015 के बीच ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट और एकदिवसीय टीम के कप्तान रह चुके हैं।पैतालीस साल का यह पूर्व दिग्गज पंजाब के मुल्लांपुर में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच की कमेंट्री के सिलसिले में चंडीगढ़ में था।
बयान के मुताबिक क्लार्क ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्रिकेट के प्रति उनका प्रेम और जुनून सराहनीय है। मैंने उन्हें एक गेंद डाली और उन्होंने उस पर शानदार छक्का जड़ दिया।’’

क्लार्क का स्वागत करते हुए सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने और युवा खिलाड़ियों को सर्वोच्च स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों के साथ संवाद से उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है और राज्य में खेलों के विकास को भी बढ़ावा मिलता है।’’
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वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
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