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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (21:55 IST)

जोस बटलर का विस्फोटक शतक, इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ रिकॉर्ड 257 रन बनाए

Jos Buttler
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (22:01 IST)
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ENGvsIND अनुभवी जोस बटलर (64 गेंदों पर 131 रन) और कप्तान हैरी ब्रुक (45 गेंदों पर नाबाद 95 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 103 गेंदों में 233 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर इंग्लैंड को शनिवार को यहां पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत के खिलाफ तीन विकेट पर 257 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया।

श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर चुकी इंग्लैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए भारत के खिलाफ इस प्रारूप में अपना सर्वोच्च स्कोर ख्ड़ा किया।इसके साथ ही बटलर और ब्रुक ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की।

इस धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत के 1601 दिनों से चले आ रहे नंबर एक स्थान को भी छीनने की स्थिति में पहुंच गया।ब्रुक ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाते हुए केवल 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि अनुभवी बटलर ने शुरुआत में संयम बरतने के बाद तेजी से रन बटोर कर पुराने दिनों की याद ताजा कर दी।

उन्होंने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली 17 गेंदों में शतक तक पहुंच गए। उनकी पारी में 12 चौके और आठ छक्के शामिल रहे। 35 वर्षीय बटलर का यह टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक और सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है।
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन फिल सॉल्ट का विकेट जल्दी मिलने के बाद भारतीय गेंदबाज पूरी तरह बेअसर नजर आए। प्रसिद्ध कृष्णा ने सॉल्ट को डीप फाइन लेग पर कैच कराकर पवेलियन भेजा, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया।

बटलर और ब्रुक ने मिलकर 16 छक्के जड़े, जिसमें दोनों के खाते में आठ-आठ छक्के आए।बटलर का प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर खेला गया पुल शॉट पारी का सबसे आकर्षक स्ट्रोक रहा। इससे पहले उन्होंने कृष्णा को लॉन्ग ऑन के ऊपर भी शानदार छक्का जड़ा।

ब्रुक ने दूसरे छोर से स्पिनर अक्षर पटेल के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने पारी के 10वें ओवर में आगे बढ़कर लगातार दो छक्के लगाए। अक्षर के उस ओवर में कुल 25 रन बने और यहीं से भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई।

प्रिंस यादव भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के निशाने पर रहे और उन्होंने चार ओवर में 60 रन लुटाए। तेज गेंदबाजों के खिलाफ ब्रुक ने फुल लेंथ गेंदों पर बेहतरीन तकनीक दिखाई, जबकि छोटी गेंदों पर लेग स्टंप की ओर हटकर एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के ऊपर शानदार शॉट लगाए।

हर्षित राणा के चोट के कारण पूरे शेष दौरे (टी20 और वनडे) से बाहर होने के बाद टीम प्रबंधन ने सूर्यांश शेडगे को मौका दिया। हालांकि, वह तीन ओवर में 39 रन देकर कोई विकेट नहीं ले सके।

श्रेयस अय्यर ने शेडगे को तीसरा ओवर भी सौंपा, जिसमें उन्होंने 24 रन खर्च कर दिए। इसके बाद अगले ओवर में प्रिंस यादव की भी जमकर पिटाई हुई और उस ओवर में 21 रन बने।मैच के दौरान ऐसा समय भी आया जब अय्यर बाउंड्री लाइन के पास खड़े मायूस और असहाय नजर आए, जबकि इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो चुके थे।
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