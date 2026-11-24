IPL खेलने वाले इस भारतीय मूल के बल्लेबाज ने UAE की ओर से भारत के खिलाफ जड़ा ODI शतक

Meet Indian Origin UAE Player Harpreet Singh - 35 years old, born in Chattisgrah India. - Represented India in 2010 U19 World Cup. - Leading Run Scorer in Ranji Trophy & Vijay Hazare Trophy in 2018 for MP. - In IPL 2017 He picked by RCB as Sarfaraz Khan Replacement. - In April 2026 he Granted UAE Citizenship & Start Playing for UAE Team. Today he Smashed Century against Very Strong India A team — Sam (@cricsam02) November 24, 2026

भारत में पिछले साल तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने वाले हरप्रीत सिंह भाटिया के शानदार शतक की बदौलत संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने मंगलवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप के ग्रुप-बी मुकाबले में भारत ए के खिलाफ आठ विकेट पर 249 रन बनाए।हरप्रीत ने 144 गेंद में 130 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और चार छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121 रन को पीछे छोड़ दिया।पैंतीस वर्षीय हरप्रीत इस साल की शुरुआत में यूएई के नागरिक बने थे। उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व करने के अलावा भारत में प्रथम श्रेणी के 86 मुकाबले भी खेले हैं।घरेलू क्रिकेट में वह अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टीमों का हिस्सा रहे। इसके अलावा उन्होंने पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स सहित विभिन्न टीमों के लिए आईपीएल के नौ मुकाबले खेले हैं। वह इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट भी खेल चुके हैं।शुरुआती विकेट सस्ते में गंवाने के बाद हरप्रीत ने यूएई की पारी को मजबूती दी।बाएं हाथ के बल्लेबाज हरप्रीत ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए। भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी खास तौर पर प्रभावशाली रही। उन्होंने हर्षित की गेंदों पर दो छक्के जड़े।हरप्रीत ने धीमी गेंद पर छक्का लगाकर लिस्ट-ए क्रिकेट में अपना सातवां शतक पूरा किया। वह शतक पूरा करने के बाद वह भावुक नजर आए।हरप्रीत को 47वें ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अरशद खान ने पवेलियन भेजा। अरशद ने 10 ओवर में 43 रन देकर चार विकेट हासिल किये। वह भारत ए के सबसे सफल गेंदबाज रहे।हरप्रीत ने जहां 90.28 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, वहीं यूएई के अन्य बल्लेबाज रन गति बनाए रखने और अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में बदलने में नाकाम रहे।चोट से उबरने के बाद अपनी मैच फिटनेस साबित करने की कोशिश कर रहे हर्षित राणा भारत ए के सबसे महंगे गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 ओवर में 63 रन देकर एक विकेट लिया।हरप्रीत ने UAE की पारी के बाद प्रसारक से कहा, ‘‘आज सुबह मेरे मन में विचार आया कि आज गुरु नानक जयंती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज मैं शतक बनाने जा रहा हूं। काफी लंबे समय बाद गुरु नानक जयंती के दिन मेरे बल्ले से शतक निकला है। मैं सभी को गुरुपर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं।’’उन्होंने कहा, ‘‘किसी बड़ी टीम के खिलाफ रन बनाने की प्रेरणा हमेशा रहती है। भारत (ए) एक बहुत अच्छी टीम है और मुझे खुशी है कि मैं ऐसा कर पाया।’’