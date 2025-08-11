सोमवार, 11 अगस्त 2025
सोमवार, 11 अगस्त 2025 (17:05 IST)

घर पर खत्म करेंगे ICC Trophy का सूखा, वनडे विश्वकप से पहले गरजी हरमनप्रीत (Video)

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर आखिरी बाधा को तोड़ देंगे: हरमनप्रीत कौर

indian t20 women world cup team
भारतीय महिला टीम की कप्तान ने सोमवार को कहा कि आगामी एकदिवसीय विश्वकप में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर आखिरी बाधा को तोड़ते हुए भारतीय प्रशंसकों के इंतजार को खत्म करेंगे।आज यहां आयोजित एक कार्यक्रम में आगामी विश्वकप की उलटी गिनती शुरू होने पर हरमनप्रीत ने कहा, “घरेलू दर्शकों के सामने खेलना हमेशा खास होता है, और उम्मीद है कि इस बार हम अपना शत-प्रतिशत देंगे और आखिरकार उस बाधा को तोड़ देंगे जिसका सभी भारतीय प्रशंसक इंतजार कर रहे हैं।”

भारत 2005 में उपविजेता रहा, 2009 में तीसरे और 2013 में सातवें स्थान पर रहा। 2017 में वे खिताब जीतने के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन लॉर्ड्स में इंग्लैंड से फाइनल हार गए, और 2022 में पांचवें स्थान पर रहे। हरमनप्रीत ने 2017 के टूर्नामेंट के उस निराशाजनक पल को याद किया जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 171 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी।

भारतीय कप्तान ने याद करते हुए कहा, “मुझे आज भी वह पारी याद है। वह बहुत खास थी। उसके बाद मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ बदल गया। उस समय मुझे पूरी तरह से एहसास नहीं था कि क्या हुआ था लेकिन जब हम फाइनल हारने के बाद भारत लौटे, तो हमारा इंतजार कर रहे और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे लोगों की संख्या वाकई उल्लेखनीय थी। वह बहुत खास था।”

इस कार्यक्रम का उद्घाटन आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने पैनल चर्चा से पहले किया, जिसमें हरमनप्रीत और आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता के अलावा भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिग्स भी शामिल थीं।शाह ने कहा कि आगामी विश्व कप महिला क्रिकेट को और आगे बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और उन्होंने पैनल चर्चाओं में वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों के सुझावों का स्वागत किया।
उन्होंने कहा, “आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की भारत में वापसी महिला क्रिकेट के लिए एक निर्णायक क्षण है, जो एक सच्चे विश्व स्तरीय टूर्नामेंट के लिए मंच तैयार करता है जो इस खेल के वैश्विक कद को और ऊंचा करेगा। आईसीसी में, हम नए विचारों के लिए खुले हैं और महिला क्रिकेट की बढ़ती गति को बनाए रखने के लिए लगातार तरीके तलाश रहे हैं। आज की पैनल चर्चा जैसी बातचीत हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को आकार देने और प्रगति को गति देने में अमूल्य है।”
विश्व कप 30 सितंबर से दो नवंबर तक चलेगा। दो देशों के कुल पांच शहरों में इस टूर्नामेंट के मैच खेलें जायेंगे। जिनमें विशाखापत्तनम, इंदौर, गुवाहाटी और कोलंबो शामिल हैं। बेंगलुरु भी घोषित केंद्रों में से एक है, लेकिन इस पर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि स्थानीय कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को अभी तक अनुमति नहीं मिली है।

चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार मैच आयोजित किए जाने हैं। इनमें भारत और श्रीलंका के बीच उद्घाटन मैच और एक सेमीफाइनल शामिल है। अगर पाकिस्तान क्वालीफाई नहीं कर पाता, जो कि संभावित है, तो दो नवंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए बेंगलुरु में होगा।(एजेंसी)


