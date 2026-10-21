जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक चूकने के बाद रो पड़ी हरमनप्रीत कौर (Video)

The body language is saying something… Why does Harmanpreet Kaur look so emotional? With the Smriti Mandhana vs Harmanpreet Kaur captaincy debate brewing, is there more happening behind the scenes than we know? https://t.co/FPxhVfhu8Q — Abhi (@abhim3010) October 20, 2026

HARMANPREET KAUR SHOW - 91*(41) WITH 10 FOURS & 5 SIXES https://t.co/OXtD4BVMNl — Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2026

हरमनप्रीत कौर (नाबाद 91) और शेफाली वर्मा (69) के तूफानी अर्धशतकों से भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी 20 में मंगलवार को सात विकेट पर 216 रन का विशाल स्कोर बना लिया।लेकिन पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर इस पारी के बाद अपने आंसू नहीं रोक पाई।दरअसल कई लोगों ने इसे कप्तानी के दुख दर्द से जोड़ा लेकिन हरमनप्रीत कौर लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रही थी इस कारण वह भावुक हो गई।इस महीने की शुरूआत में तीनों प्रारूपों में भारत की कप्तानी छोड़ने वाली हरमनप्रीत ने पिछले दस मैचों में अर्धशतक नहीं लगाया था।उन्होंने पहली पारी के बाद कहा,‘‘ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने खेल का मजा लेना चाहती थी और क्रीज पर समय बिताकर अच्छा लगा।’’वह पारी के बाद कमेंटेटरों से बातचीत के दौरान अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकी। उस समय वह भारतीय महिला टीम के पूर्व मुख्य कोच डब्ल्यू वी रमन से बात कर रही थी जब अचानक रो पड़ी।उन्होंने कहा ,‘‘ मैं बस लंबी पारी खेलना चाहती थी और खुशी है कि ऐसा कर सकी । मुझे लगता है कि इसका श्रेय आपको (रमन) भी जाता है।’’हरमनप्रीत ने कहा ,‘‘ जब हम आये तो आपने कहा कि अब तुम वैसे ही खेलो, जैसे खेलना चाहती हो। और मैं यही करना चाहती थी , अपने खेल का मजा लेना चाहती थी। उस सलाह के लिये धन्यवाद।’’उन्होंने कहा कि अब कप्तानी छोड़ने के बाद उन पर कोई दबाव नहीं है।उन्होंने कहा ,‘‘ मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का दबाव है। मैं बस अपने खेल का मजा लूंगी। एशियाई खेलों के बाद मैने नेट पर काफी समय बिताया। मैं हिमांशु भैया (उनके बल्लेबाजी कोच) को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मुझ पर काफी मेहनत की है।’’मैच की बात करें तो जिम्बाब्वे को सात विकेट पर 124 रन पर रोक दिया।टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद शेफाली के साथ इस बार अनुष्का शर्मा ओपनिंग करने उतरीं। दोनों ने पहले विकेट की साझेदारी में 52 ओवर में 54 रन जोड़े। अनुष्का ने 20 गेंदों पर 28 रन में चार चौके और एक छक्का लगाया। शेफाली ने 37 गेंदों पर 69 रन में छह चौके और पांच छक्के मारे। हरमन ने 41 गेंदों पर नाबाद 91 रन की तूफानी पारी में 10 चौके और पांच छक्के उड़ाए।कप्तान मंधाना ने शेफ़ाली के साथ अनुष्का शर्मा से पारी की शुरुआत करवाने का फ़ैसला लिया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए तेज़ अर्धशतकीय साझेदारी की और इसके बाद निकी प्रसाद ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेले। हालांकि भारत की ओर से दो अर्धशतक आए जो कि शेफ़ाली और हरमनप्रीत कौर ने लगाए। शेफ़ाली ने 69 रनों की पारी खेली जबकि हरमनप्रीत 91 के स्कोर पर नाबाद पवेलियन लौटीं।