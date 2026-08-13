GT ने ठुकराई कप्तानी की शर्त, अब KKR के VIDEO में दिखे Hardik Pandya! क्या मिल गया बड़ा हिंट?

12 अगस्त को Kolkata Knight Riders ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसने Hardik Pandya के IPL भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं को एक बार फिर तेज कर दिया। वीडियो में KKR के स्टार स्पिनर Varun Chakravarthy BCCI Centre of Excellence के जिम में वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान पीछे से Hardik Pandya उनकी नकल करते हुए कैमरे की ओर मुस्कुराते दिखाई देते हैं। KKR के इस पोस्ट के सामने आते ही क्रिकेट फैंस ने इसे महज एक मजेदार वीडियो मानने के बजाय संभावित ट्रेड से जोड़ना शुरू कर दिया।

वीडियो की खास बात यह रही कि Hardik इसमें अचानक फ्रेम में दिखाई देते हैं और Varun की एक्सरसाइज को कॉपी करते हुए कैमरे पर रिएक्ट करते हैं। KKR ने इस हल्के-फुल्के पल को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन इसके बाद फैंस के बीच एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई क्या KKR ने जानबूझकर Hardik Pandya को अपने वीडियो में दिखाकर कोई संकेत दिया है?

दरअसल, Hardik Pandya को लेकर IPL 2027 से पहले ट्रेड की अटकलें पहले से ही चल रही हैं। मौजूदा समय में Hardik Mumbai Indians के कप्तान हैं, ऐसे में KKR के सोशल मीडिया हैंडल से उनका इस तरह नजर आना फैंस के लिए काफी बड़ा इशारा बन गया। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं में इस वीडियो को Hardik के संभावित KKR मूव से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, अभी तक KKR या Hardik Pandya की ओर से किसी ट्रेड की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए वीडियो को सीधे तौर पर Hardik के KKR में जाने की पुष्टि मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस समय यह वीडियो सामने आया है और जिस तरह से फैंस पहले से ही Hardik के ट्रेड को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उसने अटकलों को जरूर और हवा दे दी है।

अब सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या यह सिर्फ Varun Chakravarthy और Hardik Pandya का एक मजेदार जिम मोमेंट था, या KKR ने IPL 2027 के लिए अपने अगले बड़े खिलाड़ी की झलक दे दी?

इससे पहले उनके Gujarat Titans में वापसी की खबरें सामने आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, GT Hardik को वापस लेने के लिए तैयार थी और मौजूदा कप्तान Shubman Gill से भी इस बारे में बात हुई थी। हालांकि, Hardik की ओर से कथित तौर पर कप्तानी को लेकर शर्त रखे जाने के बाद मामला बिगड़ गया और Gujarat Titans ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। अब इसी बीच Kolkata Knight Riders की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने Hardik के अगले ठिकाने को लेकर नई अटकलों को जन्म दे दिया है।।