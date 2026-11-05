Happy Birthday Virat Kohli : किंग कोहली के इन 20 रिकॉर्ड्स के आगे बड़े-बड़े दिग्गज फेल, क्या कोई तोड़ पाएगा ये महारिकॉर्ड?

क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि अपने खेल से एक अलग इतिहास लिख जाते हैं। Virat Kohli भी ऐसे ही खिलाड़ी हैं। कभी मैदान पर आक्रामक अंदाज, कभी मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार पारी और कभी शतकों की बरसात... कोहली ने करीब दो दशकों के अपने करियर में हर बार साबित किया है कि उन्हें 'किंग' क्यों कहा जाता है।

अंडर-19 वर्ल्ड कप से शुरू हुआ उनका सफर आज कई ऐसे कीर्तिमानों तक पहुंच चुका है, जिन्हें हासिल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी चुनौती होगी। उनके नाम वनडे में सबसे ज्यादा शतक से लेकर IPL के एक सीजन में 973 रन बनाने तक ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं, जो लंबे समय तक कायम रह सकते हैं। आइए, उनके जन्मदिन के खास मौके पर नजर डालते हैं Virat Kohli के 20 ऐसे रिकॉर्ड्स पर, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा।



Virat Kohli के 20 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना होगा बेहद मुश्किल









1. वनडे में शतकों का अर्धशतक पार करने वाले इकलौते बल्लेबाज

Virat Kohli वनडे क्रिकेट में 50 से ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। उनके नाम इस फॉर्मेट में 55 शतक दर्ज हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया।

2. वनडे में सबसे तेज 10 हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड

कोहली ने महज 205 पारियों में अपने 10,000 वनडे रन पूरे कर लिए थे। इस उपलब्धि तक पहुंचने में उन्होंने सचिन तेंदुलकर के मुकाबले 54 पारियां कम खेलीं।









3. वनडे में सबसे तेज 15 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज

सितंबर 2026 में Virat Kohli ने वनडे क्रिकेट में 15,000 रन पूरे किए। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 303 पारियों में हासिल की और इस आंकड़े तक सबसे तेजी से पहुंचने वाले बल्लेबाज बन गए।

4. वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन

कोहली को यूं ही 'Chase Master' नहीं कहा जाता। उन्होंने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 8,741 रन बनाए हैं। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 8,720 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया।









5. सफल वनडे रन चेज में सबसे ज्यादा रन

जब टीम को जीत के लिए रनों की जरूरत होती है, तब कोहली का बल्ला खूब चलता है। उन्होंने सफल वनडे रन चेज में 6,477 रन बनाए हैं। यह उपलब्धि उन्हें इस मामले में सबसे आगे रखती है।

6. वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा शतक

वनडे में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए Virat Kohli के नाम 30 शतक हैं। दबाव में रन बनाने और टीम को जीत दिलाने की उनकी क्षमता इस रिकॉर्ड में साफ नजर आती है।









7. एक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन

2023 वनडे वर्ल्ड कप में कोहली ने 11 पारियों में 765 रन बनाए थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 2003 वर्ल्ड कप में बनाए 673 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। एक ही टूर्नामेंट में इतने रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती है।

8. वनडे में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी

Virat Kohli ने वनडे क्रिकेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 13,000 रनों का आंकड़ा पार किया। यह उनकी निरंतरता और इस पोजिशन पर लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन का प्रमाण है।









9. T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन

Virat Kohli ने 2012 से 2024 तक खेले गए पांच T20 वर्ल्ड कप में कुल 1,292 रन बनाए। इस दौरान वह टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।

10. एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन

2014 में बांग्लादेश में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में कोहली ने 319 रन बनाए थे। एक Edition में किसी बल्लेबाज का यह सबसे बड़ा रन स्कोर है।









11. लगातार दो T20 वर्ल्ड कप में Player of the Tournament बनने वाले पहले खिलाड़ी

कोहली ने 2014 और 2016 के T20 वर्ल्ड कप में लगातार दो बार Player of the Tournament का अवॉर्ड जीता। लगातार दो संस्करणों में ऐसा प्रदर्शन करना उनकी निरंतरता को दिखाता है।

12. T20 वर्ल्ड कप के बड़े रन स्कोरर्स में सबसे शानदार औसत

इस टूर्नामेंट के इतिहास में प्रमुख रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बीच कोहली का औसत 58.72 है। इतने बड़े मंच पर लगातार रन बनाते रहना आसान नहीं होता।









13. T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा Player of the Match अवॉर्ड

T20I क्रिकेट से संन्यास लेते समय Virat Kohli के नाम 16 Player of the Match अवॉर्ड थे। बड़े मुकाबलों में उनका प्रदर्शन इस आंकड़े की खास वजह रहा।

14. T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा Player of the Series अवॉर्ड

कोहली ने अपने T20I करियर में सात बार Player of the Series का सम्मान हासिल किया। यह आंकड़ा बताता है कि वह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि पूरी सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते थे।

15. किसी भारतीय बल्लेबाज की सबसे ज्यादा ICC टेस्ट रेटिंग

2018 में Virat Kohli ने ICC टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 937 रेटिंग पॉइंट हासिल किए थे। किसी भारतीय बल्लेबाज का यह अब तक का सबसे ऊंचा रेटिंग स्कोर है।









16. टेस्ट कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा दोहरे शतक

Virat Kohli ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी करते हुए सात दोहरे शतक लगाए। टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के तौर पर उनसे ज्यादा दोहरे शतक किसी अन्य खिलाड़ी ने नहीं बनाए हैं।

17. भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी

कोहली ने भारतीय टीम की कप्तानी 68 टेस्ट मैचों में की। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी दूसरे कप्तान को इतने टेस्ट मैचों में टीम की कमान संभालने का मौका नहीं मिला।









18. भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान

कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने 68 टेस्ट मैचों में से 40 में जीत हासिल की। विदेशों में भी टीम इंडिया को मजबूत बनाने में उनकी कप्तानी की अहम भूमिका रही।

19. भारतीय टेस्ट कप्तान का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर

अक्टूबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट में Virat Kohli ने नाबाद 254 रन की पारी खेली थी। किसी भारतीय टेस्ट कप्तान का यह सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है।









20. IPL के एक सीजन में 973 रन बनाने का रिकॉर्ड

IPL 2016 में Royal Challengers Bengaluru की ओर से खेलते हुए कोहली ने 16 मैचों में 973 रन बनाए थे। इस सीजन में उनके बल्ले से चार शतक और सात अर्धशतक निकले। आज भी एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है।





इन 20 रिकॉर्ड्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि Virat Kohli का क्रिकेट सफर कितना खास रहा है। उन्होंने सिर्फ आंकड़े नहीं बनाए, बल्कि मुश्किल हालात में टीम के लिए खड़े होकर कई यादगार जीत भी दिलाई हैं। टेस्ट और T20 इंटरनेशनल को अलविदा कहने के बाद अब उनका पूरा फोकस वनडे क्रिकेट पर है। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भी किंग कोहली अपने बल्ले से एक और यादगार कहानी लिखेंगे।