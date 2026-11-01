2 हार से फर्क नहीं पड़ता 3 मैचों में थे निर्दयी, गंभीर ने सीरीज जीत के बाद श्रेयस की तारीफ की

Head Coach Gautam Gambhir on the Captain taking over the baton and leading the side with clarity #TeamIndia | #NZvIND | @GautamGambhir | @ShreyasIyer15 https://t.co/TuSgQnp1ry — BCCI (@BCCI) November 1, 2026

INDvsNZ आखिरी दो टी20 मैच न्यूज़ीलैंड से हारने के बावजूद 3-2 से सीरीज जीतने के बाद, भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने खास तौर पर शुरुआती तीन मैचों में टीम के प्रदर्शन पर जोर दिया, जहां भारत ने जल्द से जल्द सीरीज जीत पक्की कर ली थी। यह तारीफ के काबिल इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में भारत का शेड्यूल काफी व्यस्त रहा है।24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, भारत की पूरी मजबूत टीम एशियाई खेलों के लिए जापान में थी, जहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वे स्वदेश लौटे – साथ में गोल्ड मेडल था और शायद काफी ‘जेट लैग’ (थकान) भी, लेकिन इसके बावजूद 6 अक्टूबर से ही वे वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने मैदान पर उतर गए। पांच मैचों की वह सीरीज 17 अक्टूबर को खत्म हुई। इसके बाद, 20 अक्टूबर को वे न्यूजीलैंड पहुंचे, 21 तारीख को प्रैक्टिस की और अगले ही दिन मैच खेलने उतर गए। भारत ने पिछले कुछ सालों के अपने ‘टी20 चैंपियन’ वाले अंदाज में खेलते हुए, अगले छह दिनों में तीन बड़े लक्ष्य हासिल किए। इसमें एक मैच ऐसा भी था जहां उन्होंने सिर्फ 13.2 ओवर में 199 रन बना डाले।गंभीर ने कहा, “जीत के अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने परिस्थितियों को कैसे संभाला और शुरुआती तीन मैचों में वे कितने ‘निर्दयी’ थे।” “यह एक शानदार प्रयास है क्योंकि लड़कों को तैयारी के लिए केवल एक दिन मिला था। वे 20 तारीख को पहुंचे, हमने 21 तारीख को प्रैक्टिस की। अलग हालात, अलग मौसम, मैदान का अलग आकार, और फिर न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनके ही घर में खेलना – जिनके पास टी20 क्रिकेट का बहुत अनुभव है। इसके अलावा, ज्यादातर लड़के पहली बार न्यूजीलैंड के दौरे पर थे। इसलिए मुझे लगता है कि लड़कों को अपने प्रयासों पर बहुत गर्व होना चाहिए, खासकर तब जब उन्हें तैयारी के लिए लगभग कोई समय नहीं मिला था।”पहली जीत आसान नहीं थी। न्यूजीलैंड ने 225 रन बनाए। भारत ने तेज शुरुआत की, लेकिन बीच के ओवरों में लड़खड़ा गया। श्रेयस अय्यर ने 28 गेंदों पर 42 रन बनाकर संघर्ष जारी रखा, और फिर नमन धीर ने 15 गेंदों पर 42 रन बनाकर मैच का रुख ही बदल दिया। दूसरे टी20 में, 188 रनों का पीछा करते हुए भारत 70/5 पर संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिर तिलक वर्मा, नमन और नितीश रेड्डी की तिकड़ी ने टीम को जीत दिलाई।“तीन युवा खिलाड़ियों ने हमें दूसरे टी 20 में जीत दिलाई। फिर 14 ओवरों [13.2] में 199 रनों का पीछा करना… और केवल एक प्रैक्टिस सेशन के बाद पहला मैच जीतना – इसे ही ‘रूथलेसनेस’ (बेहद आक्रामक और प्रभावी खेल) कहते हैं। हम अगले दो मैच भी जीतना चाहते थे, लेकिन कभी-कभी चीजें आपके पक्ष में नहीं होतीं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने दबाव को कैसे संभाला, अलग-अलग हालात का सामना कैसे किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले तीन मैचों में वे कितने आक्रामक और प्रभावी रहे।”टी20 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाती हुई रही, लेकिन लगातार जीत के साथ अब यह स्थिर हो गई है। आयरलैंड और इंग्लैंड से हारने के बाद, भारत ने जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और जापान के खिलाफ जीत हासिल की, एशियाई खेलों में भी जीत दर्ज की, और न्यूजीलैंड आने से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 2-2 से बराबर की। अब तक जो कुछ भी हुआ है, उस पर नज़र डालते हुए गंभीर ने कप्तान के काम की तारीफ की, खासकर तब जब उन्हें एक अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण के साथ काम करना पड़ा।“जब उन्होंने कप्तानी संभाली, तो उन्हें एक बेहद सफल टी20 टीम मिली थी। एक ऐसी टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता था, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने पिछले दो सालों में कोई सीरीज नहीं हारी थी। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी और टीम ने ऐसा कारनामा किया है-दो साल तक कोई सीरीज न हारना और फिर वर्ल्ड कप जीतना।“और जाहिर है, हमारे सामने मजबूत टीमें भी थीं। वर्ल्ड कप के बाद हम इंग्लैंड गए। इसके अलावा, हमने कई नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया। हमारे पास अनुभव की काफी कमी थी, खासकर जब आप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी जगहों का दौरा करते हैं।“लेकिन यह एक बेहतरीन मौका भी है; अगर आप अगले वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको युवा खिलाड़ियों को मौका देना होगा और दौरे के दौरान ही उन्हें निखारना होगा। वर्ल्ड कप के दौरान और उसके बाद, हमारी गेंदबाजी लाइनअप में अनुभव की जो कमी थी, उसे देखते हुए यह हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए मुझे लगता है कि श्रेयस ने बहुत अच्छा काम किया है, खासकर तब जब गेंदबाजी लाइनअप में इतना कम अनुभव था। क्योंकि एक कप्तान के तौर पर, आपकी सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आपके गेंदबाज और बल्लेबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं। एक अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण के साथ, मुझे लगता है कि उन्होंने शानदार काम किया है।”