  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Former Australian cricketers appeals for a major overhaul after upset
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (13:06 IST)

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने बांग्लादेश से मिली टेस्ट हार को बताया पतन, की बदलाव की मांग

Australia
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (13:10 IST)
google-news
डॉर्विन में बांग्लादेश से मिली 9 विकेटों की हार को ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर्स ने पतन करार दिया है। रिकी पोंटिंग, मैथ्यू हेडन और मार्क वॉ ने ऑस्ट्रेलिया की हार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिग्गजों ने माना है कि टीम में फिजूल की जगह बनाए रखने वाले खिलाड़ियों की जगह नहीं है और कहा टीम में आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए।

दिग्गजों का इशारा ओपनर वेदरहल्ड, मार्नस लाबुशेन और ब्यू वेबस्टर की तरफ था। इस कड़ी में कैमरन ग्रीन का भी नाम जुड़ जाता लेकिन उन्होंने दूसरी पारी में शतक जमाया।

रिकी पोंटिंग ने कहा, मैंने पिछली गर्मियों में ही कह दिया था कि बदलाव नहीं होंगे तो कहीं शर्मनाक हार का मुंह ना देखना पड़ जाए। ऑस्ट्रेलिया भाग्यशाली साबित हो रही थी। कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन औसत से कम रहा है। हालांकि जब तक हालात बद से बदत्तर ना हो जाए खिलाड़ी बाहर नहीं होना चाहिए लेकिन विकल्प तैयार होना चाहिए। नंबर 3 के लिए टीम को जल्द कोई खिलाड़ी खोजना होगा।

पूर्व तेज गेंदबाज ट्रैंट कोपलैंड ने कहा है कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को डॉर्विन में टेस्ट मैच हरा दे यह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, हम जितने निराश है खिलाड़ी भी उतने ही निराश होंगे लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू हालात में ऐसी टीम से नहीं हार सकता जो पिछले महीने जिम्बाब्वे से हारकर यहां आई हो।

पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्क वॉ ने कहा कि मेजबान टीम अपने घर पर सबसे बड़े उलटफेर का शिकार हुई है। वेस्टइंडीज ने 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खराब खेल दिखाया और इसकी कीमत उनको हार से चुकानी पड़ी।  बांग्लादेश नाहिद राणा के बिना खेल रही थी और उसने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
462 रन बनाकर भारत ने श्रीलंका पर बनाया गॉल टेस्ट में दबाव

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्डयुवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 59 छक्के क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में लगाए थे। सूर्यवंशी की नज़रें अब गेल के रिकॉर्ड पर होंगी।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीपBANvsPAK ताइजुल इस्लाम के छह विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीता था।