शेफाली वर्मा को हाथ से इशारा करना फातिमा सना को पड़ा भारी (Video)

Fatima Sana turning up the heat despite the scoreline.



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पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना पर शनिवार को दुबई में भारत के खिलाफ उनकी टीम के महिला एशिया कप मुकाबले के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और एक डिमेरिट अंक दिया गया है।फातिमा को अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो “ऐसी भाषा, कार्यों या इशारों का उपयोग करने से संबंधित है जो अपमानजनक हैं या जो आउट होने पर बल्लेबाज की आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़का सकते हैं।”यह अपराध शैफाली वर्मा को आउट करने के बाद हुआ, जब फातिमा ने कैच पूरा करने के बाद पवेलियन की ओर इशारा किया। 24 महीने की अवधि के भीतर फातिमा का यह दूसरा अपराध था, जिससे उसके Demerit Point की संख्या दो हो गई। उन्हें इससे पहले 6 अगस्त, 2025 को डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ टी20 के दौरान एक डिमेरिट अंक मिला था।फातिमा ने भारत से पाकिस्तान की भारी हार के बावजूद गेंद से अहम भूमिका निभाई थी,उन्होंने पाकिस्तान के 55 रन पर आउट होने के बाद भारत के तीन विकेट झटके थे। शैफाली, जिन्होंने आक्रामक रूप से भारत का पीछा करना शुरू किया था, फातिमा का पहला विकेट थीं, उन्होंने गेंदबाज को एक आसान कैच दिया।इसके तुरंत बाद उन्होंने इस ही ओवर में प्रतिका रावल को बिना खाता खोले कीपर मुनीबा के हाथों कैच आउट करवा दिया। वहीं अगले ओवर में स्मृति मंधाना को पगबाधा आउट कर दिया।फातिमा ने अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी सुप्रिया दास द्वारा प्रस्तावित मंजूरी को स्वीकार कर लिया, जिसका अर्थ है कि किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी। लेवल 1 के उल्लंघनों में न्यूनतम जुर्माना आधिकारिक फटकार और खिलाड़ी की मैच फीस का अधिकतम 50 प्रतिशत, साथ ही एक या दो Demerit Point होते हैं। पाकिस्तान के पास भारत से मिली हार पर ध्यान देने के लिए बहुत कम समय है, एशिया कप में उसका अगला मुकाबला सोमवार को हांगकांग से होगा। एक जीत उन्हें सेमीफाइनल में ले जाएगी।