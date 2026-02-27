शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. England stuns Newzealand with a four wicket victory
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 (23:02 IST)

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पाया शीर्ष स्थान, सेमीफाइनल भारत से होने की संभावना

England
ENGvsNZ आखिरी ओवरों में विल जैक्स (दो विकेट/ नाबाद 32 रन) और रेहान अहमद (दो विकेट/ नाबाद 19) के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने शुक्रवार टी-20 विश्वकप के सुपर आठ मुकाबले में तीन गेंदे शेष रहते न्यूजीलैंड पर चार विकेट से जीत दर्ज की। इसके अलावा टॉम बैटन (33), कप्तान हैरी ब्रूक (26) और सैम करन (24) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विल जैक्स ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे।

160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने महज दो रन पर अपने दो विकेट गंवा दिये। फिल सॉल्ट (दो) और जॉश बटलर शून्य पर आउट हुये। इसके बाद हैरी ब्रूक और जैकब बेथल की जोड़ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिय 48 रन जोड़े। आठवें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने हैरी ब्रूक को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। हैरी ब्रूक ने 24 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए 26 रन बनाये। अगले ही ओवर में रचिन रवींद्र ने जैकब बेथल 16 गेंदों में 21 रन का शिकार कर लिया। इसके बाद टॉम बैटन और सैम करन की जोड़ी स्कोर को 100 रन तक ले गयी।

15वें ओवर में रवींद्र ने सैम करन को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। सैम करन ने 22 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए 24 रन बनाये। 17वें ओवर में रवींद्र ने टॉम बैटन का भी शिकार कर लिया। बैटन ने 24 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए 33 रन बनाये।

इंग्लैंड ने 19.3 ओवरों में छह विकेट पर 161 रन बनाकर चार विकेट से जीत दर्ज की। विल जैक्स ने 18 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाते हुए नाबाद 32 रन बनाये। वहीं रेहान अहमद ने सात गेंदों मे एक चौका और दो छक्के की मदद से नाबाद 19 रन बनाये। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रवींद्र ने तीन विकेट लिये। मैट हेनरी, लॉकी फ़र्ग्युसन और ग्लेन फिलिप्स ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
इससे पहले आज ग्लेन फिलिप्स (39), टिम साइफर्ट (35) और फिन एलेन (29) की शानदार पारियों की मदद से न्यूजीलैंड ने सात पर 159 रन को स्कोर बनाया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड को टिम साइफर्ट और फिन एलेन की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई। सातवें ओवर में आदिल रशीद ने टिम साइफर्ट को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। टिम साइफर्ट ने 25 गेंदों में तीन चौके और दो छक्के लगाते हुए 35 रन बनाये। अगले ही ओवर में विल जैक्स ने फिन एलेन 19 गेंदों में 29 रन को आउटकर पवेलियन भेज दिया।

एलेन ने अपनी पारी में तीन छक्के लगाये। रचिन रवींद्र (11), मार्क चैपमैन (15), डैरिल मिचेल (तीन) और कौल मकौंची (14) रन बनाकर आउट हुये। ग्लेन फिलिप्स ने 28 गेंदों में चार चौके और एक छक्का लगाते हुए 39 रनों की पारी खेली। उन्हें 18वें ओवर में विल जैक्स ने बोल्ड आउट किया। मिचेल सैंटनर नौ रन बनाकर नाबाद रहे।इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद, विल जैक्स और रेहान अहमद ने दो-दो विकेट लिये। लियाम डॉसन ने एक बल्लेबाज को आउट किया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कुदरत का निजाम, सेमीफाइनल जाने के लिए पाक को चाहिए लंका पर 65 रनों या 13 ओवर के अंदर जीत

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com