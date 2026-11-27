इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर, 2-1 से ली T20I सीरीज में बढ़त

AUSvsENG मेजबान ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन के गाबा में 108 रनों पर समेटकर इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट से मैच जीतकर टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 2-1 की अहम बढ़त हासिल कर ली है। वर्षा बाधित मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 16.5 ओवर में 108 रन बनाए थे। इसे इंग्लैंड की टीम ने 8.5 ओवर में 93 रन बनाकर हासिल कर लिया।इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जो सही साबित हुआ जब कोई भी कंगारू क्रीज पर नहीं टिक पाया। एक समय 6 ओवरों में 65 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था लेकिन सैम हार्पर (26 रन) और जेक फ्रेसर मैकगर्क (22 रन) के आउट होने के बाद ऑस्ट्रिलिया की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जैमी ओवरटन ने सर्वाधिक 12 रन देकर 5 विकेट लिए वहीं लियाम डॉसन ने 16 रन देकर 3 विकेट लिए।मामूली से लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी से ज्यादा बारिश की परेशानी हुई। बार बार अंदर बाहर होने के कारण टीम ने 3 विकेट गंवाए। सर्वाधिक रन जॉर्डन कॉक्स (33रन) ने बनाए और रिले मेरीडिथ को तीनो विकेट मिले।