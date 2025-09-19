शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (13:12 IST)

जब लगातार 5 छक्के खाए तब लंका के इस स्पिनर के सिर से उठ गया बाप का साया

श्रीलंका के ऑलराउंडर वेल्लालगे पिता के निधन के कारण स्वदेश लौटे

Dunith Wellalage
श्रीलंका के दुनीथ वेल्लालगे अपने पिता सुरंगा के निधन के कारण यहां चल रहे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के बीच से सदस्य लौट गए हैं।उनके पिता का निधन गुरुवार को हुआ। उसी दिन यह ऑलराउंडर यहां अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रुप बी लीग मैच खेल रहा था।वेल्लालगे को अपने पिता के निधन की खबर मैच के बाद ही पता चली और वह सबसे पहले उपलब्ध उड़ान से कोलंबो के लिए रवाना हो गए।

यह स्पष्ट नहीं है कि यह 22 वर्षीय खिलाड़ी टूर्नामेंट में वापसी करेगा या नहीं। श्रीलंका सुपर 4 में अपना पहला मैच शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद उसका सामना 23 सितम्बर को पाकिस्तान से और 26 सितम्बर को भारत से होगा।श्रीलंका के पूर्व कप्तान लसिथ मलिंगा ने एक्स पर लिखा, ‘‘दुनीथ वेल्लालगे के पिता सुरंगा वेल्लालगे के निधन से बहुत दुखी हूं। परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुनीथ हिम्मत रखो। इस मुश्किल समय में पूरा देश आपके और आपके परिवार के साथ खड़ा है।’’

बाएं हाथ के स्पिनर वेल्लालगे ने अफगानिस्तान के खिलाफ चार ओवर गेंदबाजी की और 49 रन देकर इब्राहिम जादरान का विकेट लिया। यह उनके करियर का पांचवां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच था।श्रीलंका भले ही यह मैच जीत गया हो लेकिन वेल्लालागे ने 20वें ओवर में मोहम्मद नबी से लगातार 5 छक्के खाए। अंतिम गेंद पर वह बच गए नहीं तो कल उनके नाम स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाजों में शामिल होता जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय के 1 ओवर में 6 छक्के खाए।

