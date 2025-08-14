SA20: इस बार रिटेन नहीं हुए कुछ बड़े नाम, नीलामी में मचेगी लूट

SA20 League : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हरफनमौला क्रिस मौरिस (Chris Morris) को लगता है कि एसए20 के चौथे सत्र के लिए 9 सितंबर को होने वाली खिलाड़ियों के नीलामी में घरेलू क्रिकेटरों को अच्छे मौके मिलने की संभावना है। एसए20 का आगामी सत्र इस साल 26 दिसंबर से शुरू होगा और नीलामी नौ सितंबर को जोहानिसबर्ग में होगी। मौरिस ने ‘सुपरस्पोर्ट’ से नीलामी पर बात करते हुए कहा, ‘‘नीलामी हमेशा रोमांचक होती है, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो। लेकिन यह एसए20 की बड़ी नीलामी है। कई खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है और कई वाइल्ड कार्ड खिलाड़ियों को चुना गया है। ’’

छह फ्रैंचाइजी के पास अपनी 19 खिलाड़ियों वाली टीमों को पूरा करने के लिए 84 स्थान भरने है जिसके लिए उनके पास कुल मिलाकर 74 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि होगी। जिससे यह 2022 में लीग की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी एसए20 नीलामी बन जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ टीमों के पास खर्च करने के लिए काफी पैसा है जबकि कुछ टीमों ने अपनी आधी टीमें पहले ही भर ली हैं जिससे उनके पास ज्यादा पैसा नहीं बचा है। इसका मतलब है कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस सत्र में कई घरेलू खिलाड़ियों को मौके मिलने की संभावना है। ’’

इस साल की नीलामी में बड़े नामों की बात करते हुए मौरिस ने कहा कि एडेन मारक्रम (Aiden Markram) मुख्य आकर्षणों में से एक होंगे जिन्हें उनकी टीम ने रिटेन नहीं किया है। उन्होंने साथ ही कहा कि युवा खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) और क्वेन मफाका (Kwena Maphaka) भी अच्छी कीमत हासिल सकते हैं।











स्थानीय और विदेशी खिलाड़ियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख 18 अगस्त है।

उन्होंने कहा, ‘‘"मुझे लगता है कि क्वेना मफाका बोली लगाने की होड़ के केंद्र में होंगे। डेवाल्ड ब्रेविस एक और नाम हैं क्योंकि उन्हें रिटेन नहीं किया गया है। रासी वान डर डुसेन भी अपने अनुभव की बदौलत अच्छी कीमत में बिक सकते हैं। ’’

रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची में निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और इंग्लैंड के जोस बटलर और जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। (भाषा)