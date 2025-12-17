बुधवार, 17 दिसंबर 2025
DPL में जिसने 1 ओवर में लगाए थे 5 छक्के उसको शामिल किया मुंबई ने 75 लाख में

Delhi Premiere League
साल 2024 में दिल्ली प्रीमियर लीग के एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले मयंक रावत को मुंबई इंडियन्स ने 75 लाख रुपए में अपने खेमे में शामिल कर लिया है।उत्तराखंड के टिहरी गढवाल जिले के खास पट्टी के ग्रामसभा गडोलिया तोक (रेंगली) के युवा क्रिकेटर मयंक रावत का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की प्रतिष्ठित टीम मुंबई इंडियंस में चयन हुआ है।

वर्तमान में वह दिल्ली में रह रहे हैं और वहीं से उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।उनके मुंबई में शामिल होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गयी।

मयंक की इस उपलब्धि पर बुधवार को क्षेत्रवासियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। मयंक रावत के आईपीएल जैसी बड़ी लीग में चयन होने की खबर से उनके पैतृक गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है।
मयंक के पिता राम सिंह रावत (पूर्व छात्रसंघ विज्ञान प्रतिनिधि, एसआरटी कैंपस, पुरानी टिहरी) सहित पूरे परिवार को कमल सिंह बागड़ी सहित पूरे क्षेत्रवासियों ने बधाई दी। वर्तमान में मयंक दिल्ली की ओर से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं।

यह चयन खास पट्टी के लिए विशेष गौरव का विषय है। इससे पूर्व इसी पट्टी के ग्राम सिलोड़ निवासी आयुष बडोनी का भी आईपीएल में चयन हो चुका है। पट्टी से दो युवा खिलाड़ियों द्वारा अपनी प्रतिभा के दम पर उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया जा रहा है।
