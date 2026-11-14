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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Saturday, 14 November 2026 (12:10 IST)

भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बनी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ

Deepti Sharma
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (12:14 IST)
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भारत की हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी मार्को यानसन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद अक्टूबर के लिए आईसीसी पुरुष और महिला खिलाड़ी चुना गया है।

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के घरेलू दौरे में बल्ले और गेंद दोनों से महत्वपूर्ण योगदान देने के बाद शर्मा ने महिला पुरस्कार अर्जित किया। आईसीसी महिला चैम्पियनशिप वनडे श्रृंखला में, उन्होंने स्कोर किया। अपने एकमात्र बल्लेबाजी अवसर में नाबाद 106 रन बनाए और 3.42 की इकोनॉमी रेट से पांच विकेट लिए, जिससे भारत ने 3-0 से क्लीनस्वीप पूरा किया।

उनकी सफलता में टी20 श्रृंखला शामिल है, जहां उन्होंने फिर से केवल एक बार बल्लेबाजी की, 37 गेंदों पर 49 रन बनाए, जबकि अपनी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी से दो विकेट लिए।

यह पुरस्कार दिसंबर 2023 में उनके पहले सम्मान के बाद, शर्मा के दूसरे आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान का प्रतीक है। उन्हें बांग्लादेश की शोभना मोस्टरी और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड से पहले चुना गया था, जिन्होंने महिलाओं की शॉर्टलिस्ट पूरी की थी। शर्मा ने कहा, “मैं आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतकर खुश हूं। जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रृंखला हमारे लिए बहुत अच्छी थी, और टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उस पर मुझे गर्व है, खासकर युवाओं ने। शतक बनाना मेरे लिए एक विशेष क्षण था, यह और भी अधिक सार्थक हो गया क्योंकि इसने जीत में योगदान दिया। मैं इस मान्यता के लिए वोटिंग पैनल और प्रशंसकों, साथ ही अपने साथियों और कोचों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं इस पुरस्कार को दुनिया भर में अपने प्रशंसकों को समर्पित करना चाहती हूं।”

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले और गेंद से यानसन के निर्णायक योगदान ने उन्हें आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग की दो श्रेणियों में शीर्ष पर पहुंचने में मदद की, जबकि शर्मा ने भारत की जिम्बाब्वे की व्हाइट-बॉल स्वीप में कई प्रभावशाली प्रदर्शन किए और अपना दूसरा महिला पुरस्कार सुरक्षित किया, जो पहले दिसंबर 2023 में जीता था।

यानसन ने इस दौरान 198 रन बनाए और 13 विकेट लिए। उनका असाधारण प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप श्रृंखला के दूसरे मैच में आया, जहां उन्होंने गकेबरहा में महत्वपूर्ण 85 रन बनाए और 33 पर पांच और 34 रन पर एक विकेट लिया।

उन प्रयासों ने 26 वर्षीय को आईसीसी टेस्ट बॉलिंग और ऑलराउंडर रैंकिंग दोनों में शीर्ष पर पहुंचा दिया। वह 2024 में कैगिसो रबाडा के बाद नंबर एक स्थान पर कब्जा करने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बन गए, और अगस्त 2014 में वर्नोन फिलेंडर के बाद ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए।

यानसन ने पाकिस्तान के अराफात मिन्हास और वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप से आगे रहकर पुरस्कार जीता, जिन्हें अक्टूबर के दौरान प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया था।
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