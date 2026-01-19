मैन ऑफ द सीरीज डैरिल मिचेल ने 352 रन बनाकर कीवी टीम को अकेले दम पर दिलाई जीत

भारतीय जमीन पर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाने वाले डैरिल मिचेल ने अकेले ही भारत के खिलाफ किला लड़ाया और 352 रन बनाने के बाद वह मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। वह दूसरे एकदिवसीय मैच में भी मैन ऑफ द मैच थे।डैरिल मिचेल ने इस सीरीज में 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाकर कई रिकॉर्ड्स बनाए। वह भारत के खिलाफ अब 4 वनडे शतक लगा चुके हैं। वह पहले ऐसे मेहमान बल्लेबाज बने जिसने भारत के खिलाफ एक सीरीज में भारत में ही 350 रन बनाए। भारत के खिलाफ वह भारत में सबसे सफल बल्लेबाज भी बन गए, उन्होंने नेथन एस्टल को पीछे छोड़ा।यही नहीं माइकल ब्रेसवेल की मौजूदगी में उन्होंने दूसरी पारी के दौरान कप्तानी भी की। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डैरिल मिचेल ने कहा कि भारत के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में ऐतिहासिक जीत दबाव में शांति के साथ फैसले लेने और एक दूसरे पर विश्वास करने के कारण मिली।मिचेल ने स्वीकार किया कि तब उनकी टीम दबाव में थी लेकिन उन्होंने अपने खिलाड़ियों की भी प्रशंसा की जिन्होंने संयम बनाए रखा।तीसरे मैच में 137 रन बनाने वाले मिचेल ने कहा, ‘‘उन्होंने बहुत अच्छी साझेदारी निभाई और तब इस मैदान की प्रकृति, विकेट और छोटे आकार के कारण हम पर काफी दबाव था। मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने शांति से काम लिया और अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल किया।’’उन्होंने कहा, ‘‘यह शानदार मैच था जो रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था। मुझे लगता है कि दोनों टीमों को अपने प्रदर्शन पर बहुत गर्व होना चाहिए।’’मिचेल ने इसके साथ ही कहा कि श्रृंखला की मिली यह जीत उनके लिए काफी मायने रखती है।उन्होंने कहा, ‘‘न्यूजीलैंड की कई टीमें अतीत में भारत का दौरा कर चुकी हैं और हर बार जब आप यहां आते हैं तो कुछ न कुछ सीखते और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस टीम के साथ हमने यहां जो हासिल किया है, उस पर टीम के सभी सदस्यों को बहुत गर्व है। स्वदेश लौटते समय सबके चेहरों पर बड़ी मुस्कान होगी।’’मिचेल से जब वनडे श्रृंखला की जीत को न्यूजीलैंड की भारत में टेस्ट श्रृंखला में जीत से तुलना करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि दोनों जीत से पता चलता है की टीम सही दिशा में आगे बढ़ रही है।उन्होंने कहा, ‘‘भारत को उसकी धरती पर किसी भी प्रारूप में हराना कभी आसान नहीं होता। इस टीम के साथ ऐसा करना न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बहुत खास है।’’