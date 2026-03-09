सचिन से लेकर कोहली तक, इन दिग्गज क्रिकेटर्स ने दी टीम इंडिया को बधाई

तेंदुलकर ने टीम के प्रदर्शन की सराहना की और मुंबई में अपने घर के बाहर जश्न की एक झलक साझा की।
Not in Mumbai to witness the celebration happening outside my house and all over the country. What an evening it has been.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 8, 2026
Incredible work, Team India. Jai Hind! pic.twitter.com/jFU0q8YHPQ
कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘अहमदाबाद में टीम इंडिया की जबरदस्त जीत। पूरे टूर्नामेंट में हमारे खेले गए जबरदस्त क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं था। मुश्किल हालात में लड़ते रहने और एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने के लिए लड़कों ने शानदार जज्बा दिखाया।’’उन्होंने लिखा, ‘‘यह कामयाबी हासिल करने के लिए सभी खिलाड़ियों और प्रबंधन के सभी सदस्यों को बधाई।’’
Champions Phenomenal win for Team India in Ahmedabad. Absolutely no match for the explosive cricket played by us throughout the tournament. Brilliant character shown by the boys to keep fighting in tough situations and become world champions once again. Congratulations to…— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2026
What an incredible finale to the most global and accessible @ICC event ever!
Congrats to India, who became the first team to win back-to-back #t20worldcup titles.
Well done to Suryakumar Yadav and the whole squad and staff.
आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भी न्यूजीलैंड के फाइनल तक पहुंचने की तारीफ करते हुए इतिहास रचने के लिए टीम को बधाई दी।
Congrats also to @BLACKCAPS for their great campaign. pic.twitter.com/7pzFmpjyDT— Jay Shah (@JayShah) March 8, 2026
गांगुली ने पोस्ट किया, ‘‘टी20 विश्व कप जीतने के लिए भारत को बधाई… बहुत मजबूत टीम… बड़े मुकाबलों में बेहतर हुई… भारतीय क्रिकेट शानदार जगह पर है। महिला चैंपियन, अंडर-19 चैंपियन और अब पुरुष टी20 चैंपियन।’’
Congratulations India for winning the t20 World Cup .. very powerful side ..got better in the bigger games..indian cricket in great place . Women’s champion ,under 19 champion and now the men’s t20 champions @bcci— Sourav Ganguly (@SGanguly99) March 8, 2026
सुपर आठ में भारत के खिलाफ हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हुई वेस्टइंडीज के मुख्य कोच सैमी ने लिखा, ‘‘जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा था। आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने के लिए आपको भारत को नॉकआउट में हराना होगा। किसी भी टीम ने ऐसा नहीं किया। बीसीसीआई को उनके तीसरे विश्व टी20 खिताब के लिए बधाई। न्यूजीलैंड को सांत्वना (बेहद निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीम)।’’
Like I said from day one. In order the win the @ICC WT20 you have to beat India in a knockout match. No team did that. Congrats to @BCCI on their 3rd WT20 title. Hard luck to the @BLACKCAPS (Very Consistent Team)— Daren Sammy (@darensammy88) March 8, 2026
हालांकि संजू सैमसन को वेस्टइंडीज के खिलाफ लगभग क्वार्टर फाइनल जैसे सुपर आठ मुकाबले, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल और फाइनल में अपने तीन महत्वपूर्ण अर्धशतक के लिए टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
India are the best T20 team by a good distance .. Plus the best 50 over team by a good distance .. they will take some stopping in white ball cricket .. but you can get them in Test cricket ..— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 8, 2026