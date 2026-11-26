यूनिवर्स बॉस से लेकर दिलशान की क्रिकेट में वापसी, खेलेंगें इस टूर्नामेंट में

केन्या के नैरोबी में 3 दिसंबर से शुरू होने वाले ‘सुपर 90 सीजन 4’ में क्रिस गेल, शाकिब अल हसन, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, तिलकरत्ने दिलशान, शॉन मार्श, फैबियन एलन और कार्लोस ब्रेथवेट जैसे पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्टार खिलाड़ी मुख्य आकर्षण होंगे।अंतरराष्ट्रीय सितारों, मजबूत फ्रेंचाइजी और मैचों के व्यस्त शेड्यूल के साथ, ‘सुपर 90 सीजन 4’ नैरोबी और उसके बाहर के प्रशंसकों के लिए क्रिकेट का एक शानदार अनुभव लेकर आएगा।टूर्नामेंट के इस चौथे संस्करण में सात फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें कई जाने-माने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शामिल होंगे। 12 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। इसमें कुल 22 मैच खेले जाएंगे और फाइनल मुकाबला 14 दिसंबर को होगा।वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल ‘पंजाब टाइटंस’ की ओर से खेलेंगे, जबकि बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ‘लंदन जायंट्स’ का हिस्सा होंगे। इंग्लैंड के जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स क्रमशः ‘मेरु थंडर्स’ और ‘नैरोबी लायंस’ का प्रतिनिधित्व करेंगे।श्रीलंका के पूर्व कप्तान तिलकरत्ने दिलशान और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर शॉन मार्श भी अपने अनुभव के साथ इस टूर्नामेंट में शामिल होंगे। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर फैबियन एलन और कार्लोस ब्रेथवेट भी इस अंतरराष्ट्रीय लाइन-अप को और मजबूत बनाएंगे।टूर्नामेंट में इविन लुईस, क्रिस लिन, इमाद वसीम, महमूदुल्लाह, वेन पार्नेल, रवि बोपारा, अंबाती रायडू, मिशेल जॉनसन और समित पटेल जैसे कई अन्य अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे, जिससे टीमों को और अधिक गहराई और अनुभव मिलेगा।टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 3 दिसंबर को नैरोबी जिमखाना क्रिकेट क्लब में ‘पंजाब टाइटंस’ और ‘दिल्ली रॉयल्स’ के बीच खेला जाएगा। 4 दिसंबर को ‘नैरोबी लायंस’ का सामना ‘लंदन जायंट्स’ से होगा, जबकि उसी दिन ‘दिल्ली रॉयल्स’ का मुकाबला ‘हरियाणा वॉरियर्स’ से होगा।5 दिसंबर को ‘लंदन जायंट्स’ का सामना ‘एल्डोरेट टाइगर्स’ से होगा, जबकि उसी दिन ‘मेरु थंडर्स’ अपने अभियान की शुरुआत ‘पंजाब टाइटंस’ के खिलाफ करेंगे। सात फ्रेंचाइजी – हरियाणा वॉरियर्स, पंजाब टाइटन्स, नैरोबी लायंस, मेरू थंडर्स, एल्डोरेट टाइगर्स, दिल्ली रॉयल्स और लंदन जायंट्स – के साथ, यह टूर्नामेंट अंतरराष्ट्रीय और केन्याई क्रिकेटरों को एक साथ लाएगा। यह खिलाड़ियों को एक प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करेगा और साथ ही देश में क्रिकेट के विकास में भी योगदान देगा।मैच हर दिन दो स्लॉट में खेले जाएंगे; पहला मैच दोपहर 2:00 बजे और दूसरा मैच शाम 5:00 बजे शुरू होगा।