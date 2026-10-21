रणजी ट्रॉफी की एक ही पारी में 400 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने चिन्मय सुतार

76 YEARS. ONE RECORD. ONE MORE NAME IN HISTORY. 443* - B. B. Nimbalkar (1948–49) 400* - Chinmay Sutar (2026) From Nimbalkar in 1948 to Sutar in 2026, only two batters have scored 400+ in a single Ranji Trophy innings. Indian domestic cricket just witnessed history! https://t.co/Hrc5UmFY08 — Mufaddal Atif (@MufaddalAtif) October 19, 2026

रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मुकाबले में नगालैंड के खिलाफ मिजोरम की ओर से नाबाद 400 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद चिन्मय सुतार अपने पिता राजेश से बात करते समय भावुक हो गए थे।यह भावुकता सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह बीबी निंबालकर (नाबाद 443 रन) के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में चौहरा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए थे बल्कि इसलिए भी थी कि उनके करियर में कई मौकों पर वह इस उपलब्धि के करीब पहुंचकर चूक गए थे और उन्हें निराशाओं का सामना करना पड़ा था।सुतार ने पत्रकारों से बातजीत में कहा, ‘‘हां, 400 रन बनाना बहुत शानदार एहसास था। मुझे लगा कि यह किसी सपने जैसा है।’’मुंबई के लिए सात प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके राजेश वह पहले व्यक्ति थे जिनके साथ सुतार ने इस यादगार उपलब्धि की खुशी साझा की।उन्होंने कहा, ‘‘हां, दिन का खेल समाप्त होने के बाद मैंने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मैं सबसे पहले यह खुशी अपने पिता के साथ साझा करना चाहता था। शुरुआती दिनों से ही उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है।’’सुतार ने कहा, ‘‘जब भी मुझे खेलने का मौका नहीं मिल पाता था तो वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। वह मुझे मजबूत बने रहने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने की सलाह देते थे। अब जब मेरे करियर में इतना बड़ा पल आया तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे उन्हीं से बात करनी चाहिए।’’हालांकि सुतार के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि जुझारू लालरेम्पुइया छकछुआक के योगदान के बिना संभव नहीं हो पाती।छकछुआक ने 76 गेंद का सामना करते हुए नाबाद 14 रन बनाए और दसवें विकेट के लिए सुतार के साथ 189 रन की अटूट साझेदारी की।मिजोरम ने अपनी पहली पारी नौ विकेट 581 रन पर समाप्त घोषित की।प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 1994 में वारविकशर की तरफ से खेलते हुए डरहम के खिलाफ नाबाद 501 रन बनाए थे।प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 400 या इससे अधिक रन बनाने वाले अन्य बल्लेबाजों में हनीफ मोहम्मद (1959 में कराची के लिए 499 रन), डॉन ब्रैडमैन (1930 में न्यू साउथ वेल्स के लिए नाबाद 452 रन), बिल पोंसफोर्ड (1923 में विक्टोरिया के लिए 429 और 1927 में विक्टोरिया के लिए 437 रन), आफताब बलूच (1974 में सिंध के लिए 428 रन), सैम नॉर्थईस्ट (2022 में ग्लैमोरगन के लिए नाबाद 410 रन), ग्रीम हिक (1988 में वॉर्सेस्टरशर के लिए नाबाद 405 रन नाबाद) और ब्रायन लारा (2004 में वेस्टइंडीज के लिए नाबाद 400 रन) शामिल हैं।