  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Chinmay Sutar scores four hundred runs in a Ranji innings
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Wednesday, 21 October 2026 (14:59 IST)

रणजी ट्रॉफी की एक ही पारी में 400 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने चिन्मय सुतार

Nagaland
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (14:59 IST)
google-news
रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मुकाबले में नगालैंड के खिलाफ मिजोरम की ओर से नाबाद 400 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद चिन्मय सुतार अपने पिता राजेश से बात करते समय भावुक हो गए थे।यह भावुकता सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वह बीबी निंबालकर (नाबाद 443 रन) के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में चौहरा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए थे बल्कि इसलिए भी थी कि उनके करियर में कई मौकों पर वह इस उपलब्धि के करीब पहुंचकर चूक गए थे और उन्हें निराशाओं का सामना करना पड़ा था।सुतार ने पत्रकारों से बातजीत में  कहा, ‘‘हां, 400 रन बनाना बहुत शानदार एहसास था। मुझे लगा कि यह किसी सपने जैसा है।’’

मुंबई के लिए सात प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके राजेश वह पहले व्यक्ति थे जिनके साथ सुतार ने इस यादगार उपलब्धि की खुशी साझा की।उन्होंने कहा, ‘‘हां, दिन का खेल समाप्त होने के बाद मैंने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मैं सबसे पहले यह खुशी अपने पिता के साथ साझा करना चाहता था। शुरुआती दिनों से ही उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है।’’

सुतार ने कहा, ‘‘जब भी मुझे खेलने का मौका नहीं मिल पाता था तो वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। वह मुझे मजबूत बने रहने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने की सलाह देते थे। अब जब मेरे करियर में इतना बड़ा पल आया तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे उन्हीं से बात करनी चाहिए।’’

हालांकि सुतार के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि जुझारू लालरेम्पुइया छकछुआक के योगदान के बिना संभव नहीं हो पाती।छकछुआक ने 76 गेंद का सामना करते हुए नाबाद 14 रन बनाए और दसवें विकेट के लिए सुतार के साथ 189 रन की अटूट साझेदारी की।मिजोरम ने अपनी पहली पारी नौ विकेट 581 रन पर समाप्त घोषित की।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 1994 में वारविकशर की तरफ से खेलते हुए डरहम के खिलाफ नाबाद 501 रन बनाए थे।

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 400 या इससे अधिक रन बनाने वाले अन्य बल्लेबाजों में हनीफ मोहम्मद (1959 में कराची के लिए 499 रन), डॉन ब्रैडमैन (1930 में न्यू साउथ वेल्स के लिए नाबाद 452 रन), बिल पोंसफोर्ड (1923 में विक्टोरिया के लिए 429 और 1927 में विक्टोरिया के लिए 437 रन), आफताब बलूच (1974 में सिंध के लिए 428 रन), सैम नॉर्थईस्ट (2022 में ग्लैमोरगन के लिए नाबाद 410 रन), ग्रीम हिक (1988 में वॉर्सेस्टरशर के लिए नाबाद 405 रन नाबाद) और ब्रायन लारा (2004 में वेस्टइंडीज के लिए नाबाद 400 रन) शामिल हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
T20I सीरीज में गेंदबाज ले सकेंगे सांस, INDvsNZ दौरा कल से शुरु

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मा

गेम शो होस्ट करते करते वनडे क्रिकेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे रोहित शर्मारोहित शर्मा को आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए एकदिवसीय टीम में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक तरफ उनका फैमिली गेम शो का प्रसारण होगा और दूसरी ओर वह क्रिकेट खेलेंगे। ऐसी सुविधा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसी भी क्रिकेटर को नहीं दी जो रोहित शर्मा को मिल रही है वह भी बिना खास फॉर्म के।

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सविता

सर्वाधिक हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी गोलकीपर सवितागोलकीपर सविता पूनिया सोमवार को भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने भारत की पूर्व स्ट्राइकर वंदना कटारिया के 320 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। सविता पूनिया ने यह उपलब्धि जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में इंडोनेशिया के खिलाफ भारत के पूल बी मैच के दौरान हासिल की।

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोप

मुश्किल में मोहम्मद रिजवान, सट्टे और फिक्सिंग के लगे संगीन आरोपपाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिज़वान की याचिका को लाहौर हाई कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए उन्हें साइबर क्राइम एजेंसी के सवालों का जवाब देने के निर्देश दिए हैं।रिज़वान ने बुधवार को एक याचिका दायर की थी जिसमें उनके वकीलों ने कहा था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम एजेंसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उनसे क्यों पूछताछ कर रही है

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपए

Asian Games के लिए भारत ने 503 खिलाड़ियों पर खर्चे 702 करोड़ रुपएजापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियाई खेलों में भारत का 503 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने एशियाड दल और उनके कोच तथा इक्विपमेंट के लिए 702 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)

लंबी पारी नहीं खेल पाते रोहित शर्मा, Ex GF सोफिया हयात ने दिया बयान (Video)लॉर्ड्स के मैदान पर आए एकदिवसीय शतक को छोड़ दे तो रोहित शर्मा मैदान पर लंबी पारी खेलने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उनकी पूर्व प्रेमिका सोफिया हयात ने यह बताया है कि बिस्तर पर भी रोहित शर्मा लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। यह खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में किया। इस कार्यक्रम का नाम Straight Talk Queer Wisdom है।