126 रनों पर सिमटी चेन्नई, हर राजस्थानी गेंदबाज को मिली सफलता
CSKvsRR चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में 127 रनों पर सिमट गई। राजस्थान के खिलाफ चेन्नई को 100 रनों तक पहुंचने के लिए भी संघर् करना पड़ रहा था लेकिन सर्वाधिक स्कोरर जेमी ओवर्टन (43 रन) ने टीम को 127 रनों तक पहुंचाया।
राजस्थान टीम के हर गेंदबाज को विकेट मिले। नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर को 2-2 तो ब्रिजेश शर्मा, संदीप शर्मा और रवि विश्नोई को 1-1 विकेट मिला।
दोनों टीमें इस प्रकार है:- राजस्थान रॉयल्स (एकादश):
यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई और ब्रिजेश शर्मा।
चेन्नई सुपर किंग्स (एकादश):
संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज और खलील अहमद