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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (12:00 IST)

टेस्ट में बैजबॉल खत्म, मक्कलम अब सिर्फ इंग्लैंड के सफेद गेंद के कोच

Brendon Mccullam
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (11:59 IST)
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इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने ब्रेंडन मक्कलम को इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम के मुख्य कोच पद से हटा दिया है। हालांकि वह सीमित ओवर के क्रिकेट में इंग्लैंड के कोच बने रहेंगे। यह फैसल ऐसे समय आया है जब महज तीन महीने पहले ही ऐशेज में ऑस्ट्रेलिया से 4-1 की हार के बावजूद मक्कलम को सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया गया था।

मक्कलम ने अपने बयान में कहा, “बेशक मैं आगे यह भूमिका नहीं निभा पाने से बेहद दुखी हूं, लेकिन मैं इस फै़सले का सम्मान करता हूं। अब मेरा पूरा ध्यान वनडे और टी-20 टीमों को आगे बढ़ाने और इंग्लैंड क्रिकेट को लगातार बेहतर बनाने पर रहेगा। मैं टेस्ट टीम की सफलता की कामना करता हूं।”

ईसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड गोल्ड ने मार्च में कहा था कि मक्कलम “काफ़ी सीख सकते हैं” और ऑस्ट्रेलिया में हुई ग़लतियों से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने तब यह भी कहा था कि उन्हें हटाना “सबसे आसान विकल्प” होगा। लेकिन केवल तीन टेस्ट बाद न्यूजीलैंड से घरेलू मैदान पर 2-1 की हार के बाद, ईसीबी ने वही निर्णय किया।

गोल्ड ने कहा, “ब्रेंडन ने इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम में नई जान फूंक दी थी। उनके कार्यकाल में हमें कई यादगार जीत मिलीं और इस भूमिका में उनके योगदान के लिए हम उनके आभारी हैं। अब हमें लगता है कि अगले साल ऐशेज़ जीतने के लक्ष्य को देखते हुए टेस्ट टीम के लिए बदलाव का यही सही समय है।”

उल्लेखनीय है कि मक्कलम ने 2022 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कमान संभाली थी और कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर अपने पहले 11 मैचों में 10 जीत दिलाई थी। उस दौरान इंग्लैंड ने अभूतपूर्व आक्रामक अंदाज में क्रिकेट खेली। हालांकि इसके बाद टीम के नतीजे लगातार खराब होते गए और उनके कार्यकाल में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या भारत के खिलाफ एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका।
टेस्ट कोच के रूप में मक्कलम का रिकॉर्ड 27 जीत, दो ड्रॉ और 20 हार का रहा। इनमें से सात हार इंग्लैंड के पिछले नौ टेस्ट मैचों में आईं। उनका कार्यकाल अपने देश न्यूजीलैंड के खिलाफ़ घरेलू सीरीज से शुरू हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने 2022 में 3-0 से जीत दर्ज की थी। वहीं पिछले महीने उसी टीम से घरेलू सीरीज हारने के साथ उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इसी सीरीज़ के बाद बेन स्टोक्स ने अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
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